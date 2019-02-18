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Украинские артиллеристы провели маневры на Донбассе: появилось видео

Сегодня, 07:17

Результаты проверки показали готовность воинов-артиллеристов осуществлять быстрый маневр и ведение огня

Украинские артиллеристы провели маневры на Донбассе: появилось видео Донбасс Результаты проверки показали готовность воинов-артиллеристов осуществлять быстрый маневр и ведение огня

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил одну из артиллерийских групп дальнего огневого поражения, которая находится на Светлодарском направлении. Об этом в Facebook сообщает штаб Операции Объединенных сил.

"Результаты проверки показали готовность воинов-артиллеристов осуществлять быстрый маневр и ведение огня по вражеским целям", - говорится в сообщении.

В Объединенных силах отмечают, что ежедневно получают сведения о противнике. "Все угрозы анализируются, а по их нейтрализации используются ответные мероприятия", – говорится в сообщении.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщил, что на конец февраля ожидается прибытие на оккупированную территорию Донбасса выпускников артиллерийских военных учебных заведений Минобороны РФ для выполнения "зачетных стрельб" и "общей военной стажировки".

По данным военного эксперта, ориентировочно "стажировка" будет проходить до середины марта с.г. Учитывая наличие в ВСУ предоставленных в рамках военной помощи США современных радаров контрбатарейной борьбы, ВС Украины могли бы обеспечить адекватный ответ и помочь российским военным "успешно" пройти "стажировку".

Напомним, офицер ВСУ показал видео уничтожения блиндажа боевиков.

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Тег Донбасс, ВСУ, артиллерия

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