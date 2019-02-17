Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"В бойницу влетело осиное жало": офицер ВСУ показал видео уничтожения блиндажа боевиков

Сегодня, 11:27

Вместе с укреплением было уничтожено пулеметное гнездо противника

Facebook Vla Skor
Facebook Vla Skor.
"В бойницу влетело осиное жало": офицер ВСУ показал видео уничтожения блиндажа боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/54c/cfe/5c554ccfe230e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/54c/cfe/5c554ccfe230e.jpg Украина Вместе с укреплением было уничтожено пулеметное гнездо противника

Украинские военные на Донбассе продолжают уничтожать блиндажи, пулеметные и минометные гнезда противника, откуда боевики "Л/ДНР" ведут огонь по позициям ВСУ.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Он выложил в сети новое видео меткого выстрела бойцов операции Объединенных сил, которые ракетой попали прямо в бойницу блиндажа противника. В результате удара укрепление было разрушено, а с ним – и уничтожен пулеметный расчет противника.

К сожалению, офицер ВСУ не уточнил место и время удара украинских военных по боевикам.

Ранее сайт "Сегодня" показал видео, как на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника . Это произошло в районе поселка Катериновка Луганской области.

Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, штирлиц, боевики, пулемет, ООС, блиндаж

Вы сейчас просматриваете новость " "В бойницу влетело осиное жало": офицер ВСУ показал видео уничтожения блиндажа боевиков". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уничтожение снайпера боевиков: офицер ВСУ рассказал подробности

15 февраля, 06:28

Охотник сам стал жертвой, пытаясь выследить "добычу"

ВСУ снова уничтожили позицию боевиков: появилось видео

14 февраля, 16:32

На этот раз точным ударом по врагу отличились воины из 54 механизированной бригады

Прямое попадание: офицер ВСУ показал уничтожение блиндажа и назвал потери боевиков "ДНР"

11 февраля, 09:08

Оккупанты потеряли убитыми и ранеными семь человек, сообщает "Штирлиц"

На Донбассе уничтожены два предателя Украины: в ВСУ показали фото боевиков

10 февраля, 07:49

Одному из них было всего 21 год, которому не помогло при ранении просроченное обезболивающее

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Неожиданный поворот в деле Зайцевой

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Слава Украине : в Литве российских журналистов выгнали с выставки

В свои 69 лет Ричард Гир стал отцом в третий раз

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Загрузка...

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Сегодня, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Вчера, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

15 февраля, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

15 февраля, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Диетолог развенчала мифы о кофе

Украинцам урежут пенсии: стало известно, кому и насколько

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом