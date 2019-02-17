"В бойницу влетело осиное жало": офицер ВСУ показал видео уничтожения блиндажа боевиков

Вместе с укреплением было уничтожено пулеметное гнездо противника

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"В бойницу влетело осиное жало": офицер ВСУ показал видео уничтожения блиндажа боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/54c/cfe/5c554ccfe230e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/54c/cfe/5c554ccfe230e.jpg 2019-02-17T11:27:44+02:00 Украина Вместе с укреплением было уничтожено пулеметное гнездо противника

Украинские военные на Донбассе продолжают уничтожать блиндажи, пулеметные и минометные гнезда противника, откуда боевики "Л/ДНР" ведут огонь по позициям ВСУ.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Он выложил в сети новое видео меткого выстрела бойцов операции Объединенных сил, которые ракетой попали прямо в бойницу блиндажа противника. В результате удара укрепление было разрушено, а с ним – и уничтожен пулеметный расчет противника.

К сожалению, офицер ВСУ не уточнил место и время удара украинских военных по боевикам.

Ранее сайт "Сегодня" показал видео, как на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника . Это произошло в районе поселка Катериновка Луганской области.

Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

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