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Бросил гранату в полицейских и сбежал: в Луганской области задержали рецидивиста

1 апреля, 10:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина прятался от полиции в коробе кровати

В Рубежном Луганской области наряд патрульной полиции для проверки документов остановил водителя мопеда, но тот бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия. К счастью, от взрыва гранаты полицейские не пострадали.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в области была объявлена специальная операция "Сирена". Личный состав полиции Луганщины был поднят по тревоге.

Сотрудниками следственно-оперативной группы в ходе осмотра места происшествия было установлено, что вероятно преступник использовал гранату РГД-5, еще на месте происшествия был обнаружен пистолет.

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Вскоре бойцы "КОРДа" задержали 39-летнего злоумышленника в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати. Этот человек ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда ему присудили условное наказание.

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Сейчас задержанного поместили в изолятор временного содержания, где он будет находиться до избрания меры пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

Ранее мы сообщали, что под Киевом мужчина угрожал своей семье гранатой.

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Также напомним, в Харькове мужчина угрожал подорвать себя и полицейских гранатой.

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