Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Бряцают техникой и запускают фейки: раскрыт коварный план боевиков

1 марта, 05:27

Украинская армия не поддается на провокации противника

Пока в Минске обсуждают атаки боевиков, сами же оккупанты пытаются спровоцировать украинских военных на нарушение Минских договоренностей, устраивая различные провокации. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень напряженности на временно оккупированной территории. В частности, растет количество обстрелов позиций Объединенных сил для провоцирования ответного огня, оккупантами осуществляется демонстративное перемещения вооружения и военной техники из тыловых районов к передовым позициям.

Реклама

В то же время российскими пропагандистами активизировано распространение фейковых сообщений с обвинениями ВСУ о несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации.

В тренде
Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

"В очередной раз отметим, что украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми. Огонь на прицельные обстрелы российско-оккупационных войск ведется исключительно с легкого пехотного вооружения при подтверждении отсутствия в секторе мирных жителей и инфраструктуры местного населения", – заявили в Минобороны.

А тем временем стало известно, что разведение сил на Донбассе откладывается. 26 февраля на переговорах в Минске не смогли согласовать участки. Об этом рассказал представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Богдан Бондарь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс разведка боевики провокации

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Британский подписант документа по Донбассу:
Британский подписант документа по Донбассу: "Это не мирный план"Политика
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
ВСУ ракетой мощно наказали боевиков: видео уничтожения огневой точки
ВСУ ракетой мощно наказали боевиков: видео уничтожения огневой точкиДонбасс
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событий
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событийПолитика
В США оценили роль Макрона и Меркель в
В США оценили роль Макрона и Меркель в "нормандском формате"Политика
Смертельный бой под Золотым: Украине передали тело погибшего бойца (фото)
Смертельный бой под Золотым: Украине передали тело погибшего бойца (фото)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...