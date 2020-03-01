Бряцают техникой и запускают фейки: раскрыт коварный план боевиков

Пока в Минске обсуждают атаки боевиков, сами же оккупанты пытаются спровоцировать украинских военных на нарушение Минских договоренностей, устраивая различные провокации. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень напряженности на временно оккупированной территории. В частности, растет количество обстрелов позиций Объединенных сил для провоцирования ответного огня, оккупантами осуществляется демонстративное перемещения вооружения и военной техники из тыловых районов к передовым позициям.

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В то же время российскими пропагандистами активизировано распространение фейковых сообщений с обвинениями ВСУ о несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации.

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"В очередной раз отметим, что украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми. Огонь на прицельные обстрелы российско-оккупационных войск ведется исключительно с легкого пехотного вооружения при подтверждении отсутствия в секторе мирных жителей и инфраструктуры местного населения", – заявили в Минобороны.

А тем временем стало известно, что разведение сил на Донбассе откладывается. 26 февраля на переговорах в Минске не смогли согласовать участки. Об этом рассказал представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Богдан Бондарь.

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