Был ранен оккупантами. В госпитале скончался 20-летний военный ВСУ

От последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний украинский военный Игорь Тычина.
Об этом сообщила заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская Суспильному.
Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95 десантно-штурмовой бригады.
Далее по теме
"Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась" , – сказала Чижевская.
Она рассказала, что Игорь Тычина родился в 2001 году.
"Парень окончил в Коростене школу №10. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом", – добавила заместительница Коростенского городского головы.
Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени будет сообщено официально.
Оккупанты ранили военных ВСУ
Напомним, что 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое" , – говорилось в сообщении.
Раньше мы писали:
- Оккупанты снова нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли
- Оккупанты убили украинского военного.