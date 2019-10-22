"Чем мы заняты? Выживаем как можем": репортаж из прифронтового Майорска, где люди живут без света

В прифронтовом поселке жители не верят телевизорам и уже научились жить без света и отопления

Фото: Алексей Панич / Facebook

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Справа — блокпост на линии разграничения между миром и войной, слева — позиции украинских военнослужащих, где-то чуть дальше — окопы боевиков так называемой "ДНР". В центре этого адского круга на Донбассе выживает поселок Майорск с несколькими сотнями жителей. Тихие дни для них за радость, обычно за ближайшей посадкой слышится раскатистое "бабах" или "барабанные дроби" автоматных очередей.

"Привыкли, хотя как к этому можно привыкнуть?" — удивляется сам себе местный житель Женя.

Ему на вид лет 60. Всю свою сознательную жизнь он провел на местной железнодорожной станции рабочим и говорит, что работал бы и сейчас — была бы работа. Но ее нет, и нет поездов, нет станции как таковой, ничего нет...

"Собираемся с соседями и вспоминаем прошлое. Настоящего, будущего нет, — говорит жительница Майорска Галина, утирая глаза концами платка. — Война идет — страшно, нет войны — тоже страшно, что все забыли нас. Мы же "серая зона", кому мы нужны, старики-пенсионеры? Пенсии у всех едва до двух тысяч дотягивают, вот и живи как хочешь".

Этот квест "Живите как хотите" майорские пенсионеры проходят с 2014 года. Сиживали и без еды, и без воды, и без света. Впрочем, некоторые сидят до сих пор — электричество в квартирах отрезано за... долги. Почему-то в положение людей, оказавшихся в самом центре вооруженного противостояния, мало кто захотел войти. Электрики — нет, а вот добрые люди, открывшие аптеку на соседней улице, — есть, и теперь не надо ездить аж за 30 км в Бахмут за корвалолом и таблетками от давления.

На улице появляется маленькая Даша, любимица всего двора. Это в ее квартире нет электричества, и бабушка варит ей кашу на старом газовом примусе, приткнутом в угол старенькой кухни.

"Год уже без света. Денег нет заплатить", — скупо объясняет Дашина мама.

У других свет есть и даже работают телевизоры, но их стараются не смотреть — говорят, врут.

"У меня один сын в Донецке, один во Львове. Звонят мне иногда, рассказывают, что у них да как, а по телевизору совсем другое. Не знаю, кому верить. Между собой они не общаются, и ко мне не приезжают", — сетует пенсионер Николай Александрович.

Старик тоскует, но все, что у него есть для связи с миром, — старая, еще кнопочная мобилка, где забиты два номера сыновей и один номер соседки по этажу.

"Чем мы тут занимаемся? А выживаем! То учились готовить на костре, то пытались растянуть банку консерв на неделю. Умеем делать дома тепло, когда на улице мороз, а отопления — нет. Секрет прост: снести все, что есть, в одну комнату, закрыть вещами стены и лечь спать, подложив под ноги бутылки с горячей водой. Вот такой лайфхак по-майорски", — удрученно говорит жительница многострадального поселка Валентина Ивановна.

Эхо. Жизнь под пулями

Фото: Д. Вишневски / Фото: Сегодня

Следы войны на главной 9-этажке Майорска до сих пор свежи и напоминают о том, что и под обстрелами здесь жили и продолжают жить люди. Они говорят, что никуда не убегали от взрывов: "Если погибать — так дома". К счастью, все живы.

Даша. Ее детство — на войне

Фото: Д. Вишневски / Фото: Сегодня

Одна из немногих детей Майорска — 2-летняя Даша. Любит куклы и красивые блестящие заколки для волос. И чтобы не стреляли

Граница рядом. Точка тишины

Фото: Д. Вишневски / Фото: Сегодня

Меньше чем в полукилометре от Майорска — одноименный КПВВ, где ежедневно проезжают тысячи человек и машин. Но за его пределами — тишина и время будто остановилось.

"Сувениры". Чтобы помнить

Фото: Д. Вишневски / Фото: Сегодня

Коллекция автоматных и пулеметных пуль у местных жителей. Эти печальные "сувениры" хранятся в каждом дворе как доказательства пережитого ужаса.

Вид в никуда. Оставшиеся

Фото: Д. Вишневски / Фото: Сегодня

До войны в квартире сделали ремонт. Сейчас ковры закрывают дыры в окнах, остатки стекол даже вынуть некому.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как на Донбассе со дна реки подняли снаряды. Снаряды были обнаружены на дне Кальмиуса возле прифронтового Павлополя.

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