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Могли взорваться в любой момент: на Донбассе со дна реки подняли снаряды

6 сентября, 17:04

Снаряды были обнаружены на дне Кальмиуса возле прифронтового Павлополя

На Донбассе со дна реки Кальмиус подняли почти полторы тысячи патронов, четыре артиллерийских снаряда с детонаторами и еще один снаряд, который мог взорваться в любой момент.

Такой арсенал подняли пограничники оперативных подразделений возле прифронтового Павлополя. За два дня водолазы, метр за метром обследовали водоем, где, несмотря на предупреждающие знаки, купались и ловили рыбу местные жители. Именно рыбаки и обнаружили подводный схрон и сообщили о нем силовикам.

Напомним, 4 сентября на Донбассе из-за обстрела пророссийских боевиков погиб украинский военнослужащий.

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А 3 сентября боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четверо военнослужащих были ранены.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия снова обостряет ситуацию на Донбассе, перебрасывая на оккупированные территории спецназ, диверсионные группы и снайперские пары.

Кроме того, по данным разведки, противник проводит ротацию войск. Также боевики на передовую перебрасывают танки и артиллерию.

Смотрите также в сюжете о текущей обстановке на фронте:

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Донбасс боеприпасы арсенал снаряды

Источник: Сегодня

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