Что ждет Донбасс после "выборов" в ОРДЛО: мнение военного эксперта

В Донецке состоялась "инаугурация" нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который пришел на этот "пост" в результате незаконных "выборов" 11 ноября. Несмотря на победу, реальная популярность Пушилина невелика. Статус главы "ЛНР" получил и Леонид Пасечник. "Сегодня" разобралась, что ждет Донбасс после "выборов".

"Выборы" для картинки

"Голосования" в "ЛНР" и "ДНР" 11 ноября были нужны для того, чтобы легализовать новых главарей "республик", выдвинутых московскими кураторами. Выдвиженцем в "ЛНР" являлся бывший сотрудник СБУ Леонид Пасечник, почти год выполнявший обязанности главы "республики" после смещения прежнего главаря Игоря Плотницкого.

В "ДНР" главным претендентом являлся Денис Пушилин, бывший участник финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди и "спикер "народного совета" "ДНР". И. о. главы "ДНР" Пушилин стал после ликвидации в Донецке Александра Захарченко 31 августа.

С учетом поддержки Москвы победа обоих ставленников была предопределена, но реальная популярность того же Пушилина у жителей оккупированной части Донбасса была крайне низкой. С 1 по 5 ноября группа "Честный выбор ДНР", состоящая из нескольких десятков независимых блогеров и добровольцев, анонимно опросила на улицах городов "ДНР" 9000 человек. Кандидатура Пушилина показала огромный антирейтинг — более 70% опрошенных указали, что не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Именно поэтому "предвыборная кампания" была направлена прежде всего на то, чтобы обеспечить явку избирателей, главным образом путем угроз. Например, в Киевском районе Донецка студентов угрожали выселять из общежитий, если они не явятся на "выборы". Также, по данным украинской разведки, работникам бюджетной сферы накануне "выборов" рассылались СМС с обещаниями увольнения в случае неявки. А в день "голосования" возле избирательных участков проводили специальные ярмарки. Цены на продукты на них были на 20—50% ниже, чем обычно.

Сигнал Киеву

Зачем Кремлю легализация Пасечника и Пушилина? В Москве официально не признали "волеизъявление", но на неофициальном уровне не скрывалось, что фигуры Пушилина и Пасечника рассматриваются как демонстрация пророссийского выбора Донбасса и сигнал Киеву о необходимости договариваться об урегулировании конфликта на условиях РФ.

"Киеву необходимо перестать тратить драгоценное время и начать прямой диалог с Донбассом", — заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов с последующим восстановлением украинского контроля над границей и вхождением оккупированных районов Донбасса в состав Украины. Подконтрольные РФ победители "выборов" смогут влиять на украинскую политику в желательном для Кремля русле.

По мнению Чеснакова, голосование 11 ноября можно считать "местными выборами".

"Оно не нарушает Минские соглашения, в комплексе мер прописаны условия проведения исключительно местных выборов, а не выборов глав и парламентов республик", — уточнил российский эксперт.

Два варианта

По мнению главного редактора сайта "Информационное сопротивление" Юрия Карина, развитие ситуации на Донбассе возможно в двух направлениях.

"В России ждут прихода своих марионеток к власти в Украине, чтобы они ударили по рукам с "избранными политиками" Донбасса и впихнули "ДНР" и "ЛНР" в Украину на условиях Кремля", — считает Карин.

Косвенно эти предположения подтверждает и президент РФ Владимир Путин. Он дал понять, что российские власти ждут результатов выборов в Украине в следующем году, чтобы перезапустить переговоры.

"Нужно дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю, что с новым руководством страны (Украины. — Авт.) можно будет выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться", — заявил он.

Если же этот план не пройдет, то, по мнению Карина, российская власть попытается шантажировать украинских коллег перспективами признания "ДНР" и "ЛНР" или вхождения "республик" в состав РФ:

"Но в реальности это маловероятно, потому что даже присоединение Крыма в окружении Путина одобряли далеко не все".

"Не просто банды"

Ситуация на фронте, очевидно, также будет ждать завершения "внутриполитических циклов" в Украине. Пока в "ДНР" и "ЛНР" продолжается начатое в 2015 году под руководством российских специалистов военное строительство. Созданы 1-й и 2-й армейские корпуса, которые находятся в оперативном подчинении командования Южного военного округа ВС РФ. Последние данные об их численности называл в феврале главный военный прокурор Анатолий Матиос — более 35 тысяч человек в составе обоих корпусов, из которых в "ДНР" — 18 тысяч.

Сейчас координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец называет другие цифры. По его информации, численность 1-го АК составляет 11—12 тысяч человек, что по факту делает его не корпусом, а дивизией. Но в любом случае подразделения боевиков уже не просто банды, а "вполне полнокровные, оснащенные и вооруженные формирования, в которых организована армейская повседневная деятельность, включая планомерную боевую подготовку".

"Система управления оккупационных формирований на территории Донецкой области максимально приблизилась к типовой армейской, с четкой командной вертикалью", — уточнил Константин Машовец.

По его словам, структура корпуса "ДНР" построена по принципу бригада-полк с наличием нескольких отдельных батальонов. На вооружении у "дээнеровцев" находятся более 200 танков, около 600 боевых бронированных машин, около 70 установок РСЗО, преимущественно "Град", до 230 ствольных артсистем калибром свыше 100 мм, 36 установок ПВО ближнего радиуса и разведывательные беспилотники. В основном эта армия сконцентрирована вокруг Донецка.

По информации Машовца, командование 1-го АК выстраивает двухэшелонную линию, а также готовит отдельные мобильные группы, которые должны пребывать в состоянии повышенной готовности.

Схожая структура и во 2-м армейском корпусе "ЛНР". Луганские формирования сведены в два полка и четыре бригады, а также большое количество батальонов "территориальной обороны". Большая часть этих подразделений сконцентрирована в Луганске. Однако информации о реальном состоянии дел в луганском корпусе пока меньше, чем в донецком.

Большую часть "личного состава" обоих корпусов составляют местные боевики. По сути, это наемники, которых привлекает возможность более или менее регулярно получать зарплату. Между тем, по данным украинской разведки, с комплектованием корпусов российскими наемниками в последнее время возникают проблемы. Кандидатов не устраивает низкое (по сравнению с Сирией) денежное обеспечение, неофициальный статус командировки, а также большое количество санитарных потерь в рядах оккупационной группировки.

"Пока что их максимум — это бряцание оружием и различные провокации против украинских сил", — полагает Юрий Карин.

Напомним, совсем недавно, 22 ноября в Минске прошли переговоры Трехсторонней контактной группы, на которых украинская сторона выдвинет ряд требований к России – в частности по незаконным "выборам" в ОРДЛО и обмену заложниками..

А еще Климкин анонсировал новую "нормандскую встречу" в Берлине, которая пройдет на следующей неделе на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств.