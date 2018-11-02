ЦИК перенесла выборы в двух ОТГ в Донецкой области из-за угрозы терактов

Центральная избирательная комиссия Украины своим решением в четверг отложила выборы в двух объединенных территориальных громадах Донецкой области из-за угрозы терактов.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, 18 октября 2018 года поступило письмо от Донецкой облгосадминистрации относительно невозможности обеспечить должную безопасность граждан в связи с вооруженной агрессией России против Украины во время проведения первых местных выборов в Криворожской сельской объединенной территориальной общине и дополнительных местных выборов в Шаховской сельской объединенной территориальной общине Добропольского района Донецкой области, назначенных на 23 декабря 2018 года.

В письме от ОГА предлагается отсрочить проведение указанных выборов до стабилизации ситуации.

"Рассмотрев указанное письмо и другие документы, Комиссия констатировала достаточность оснований для установления ею невозможности обеспечить подготовку и проведение вышеуказанных местных выборов", – отметили в ЦИК.

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Как известно, 18 сентября Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек. Увеличение числа членов ЦИК с 15 до 17 членов предусмотрено изменениями в статью 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". Это позволило добиться представительства в ней всех крупнейших политических сил.

20 сентября на заседании парламента депутаты уволили старый состав Центризбиркома в связи с истечением срока их полномочий на должностях членов Комиссии, после чего Рада назначила 14 новых членов ЦИК. 4 октября к ним присоединились еще двое членов после сложения депутатских полномочий, а еще одно место остается вакантным.

5 октября состоялось первое заседание обновленного состава Центральной избирательной комиссии, члены которой накануне приняли присягу в Верховной Раде. Главой комиссии стала Татьяна Слипачук.