ЦИК перенесла выборы в двух ОТГ в Донецкой области из-за угрозы терактов

Сегодня, 04:02

Донецкая ОГА предложила отложить проведение указанных выборов до стабилизации ситуации

 

Фото: AFP
Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия Украины своим решением в четверг отложила выборы в двух объединенных территориальных громадах Донецкой области из-за угрозы терактов.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, 18 октября 2018 года поступило письмо от Донецкой облгосадминистрации относительно невозможности обеспечить должную безопасность граждан в связи с вооруженной агрессией России против Украины во время проведения первых местных выборов в Криворожской сельской объединенной территориальной общине и дополнительных местных выборов в Шаховской сельской объединенной территориальной общине Добропольского района Донецкой области, назначенных на 23 декабря 2018 года.

В письме от ОГА предлагается отсрочить проведение указанных выборов до стабилизации ситуации.

"Рассмотрев указанное письмо и другие документы, Комиссия констатировала достаточность оснований для установления ею невозможности обеспечить подготовку и проведение вышеуказанных местных выборов", – отметили в ЦИК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как известно, 18 сентября Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек. Увеличение числа членов ЦИК с 15 до 17 членов предусмотрено изменениями в статью 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". Это позволило добиться представительства в ней всех крупнейших политических сил.

20 сентября на заседании парламента депутаты уволили старый состав Центризбиркома в связи с истечением срока их полномочий на должностях членов Комиссии, после чего Рада назначила 14 новых членов ЦИК. 4 октября к ним присоединились еще двое членов после сложения депутатских полномочий, а еще одно место остается вакантным.

5 октября состоялось первое заседание обновленного состава Центральной избирательной комиссии, члены которой накануне приняли присягу в Верховной Раде. Главой комиссии стала Татьяна Слипачук.
выборы, теракт, комиссия, ЦИК, угрозы, донецкая ога, ОТГ

Вы сейчас просматриваете новость "ЦИК перенесла выборы в двух ОТГ в Донецкой области из-за угрозы терактов". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

facebook.com/UACEC

ЦИК объявила на 23 декабря первые выборы в 125 новых ОТГ

12 Октября, 20:45

Выборы пройдут в 15 городских, 22 поселковых, 88 сельских ОТГ

Политика

Фото: kievsejchas.blogspot.com

Гройсман объяснил, чего ждет от нового состава ЦИК

3 Октября, 13:05

На заседании Рады новые члены Центризбиркома принесут присягу
Загрузка...

Харьков

Фото: pixabay.com

Три сельсовета в Харьковской области объединились в ОТГ и стали богаче в 10 раз

23 Сентября, 01:30

За год поступления в бюджет значительно выросли и позволили отремонтировать детсады, школы и оснастить амбулаторию

Украина

Фото: пресс-служба главы государства

Порошенко о выборах в ОТГ: "Не нужно подкупать избирателей, они и так достаточно умные"

8 Сентября, 17:33

Глава государства заявил о необходимости разблокировать выборы в ОТГ 

Политика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман призвал разблокировать выборы в территориальных общинах

31 Августа, 06:22

Премьер настаивает на том, что существенных оснований отменять выборы нет

Политика

Фото: AFP

Выборы в объединенных общинах оказались под угрозой срыва

16 Августа, 06:15

Действия Центризбиркома уже осудили международные эксперты и глава Кабмина
Загрузка...