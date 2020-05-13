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Дали жесткий и неотвратимый ответ: у Попасной ВСУ нанесли поражение оккупантам

13 мая, 19:08

Игорь Тимофеев

Украинский военный получил ранение возле Катериновки

Местные боевики так называемых Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом сегодня, 13 мая, штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, у населенного пункта Катериновка (между Попасной и Золотым Луганской области) противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил ранения.

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Бойцу оперативно оказали первую медпомощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

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В ответ наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются, сообщили в штабе ООС.

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Напомним, днем ранее, 12 мая, боевики устроили девять обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, ответным огнем украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов .

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Авдеевке боевики обстреляли жилой квартал. В результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики попасная Золотое Катериновка потери ВСУ ООС потери боевиков

Источник: Сегодня

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