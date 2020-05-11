В Авдеевке боевики обстреляли жилой квартал

Никто из мирных жителей не пострадал

В понедельник, 11 мая, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Так, вчера, 10 мая, в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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В результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.

"Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг еще раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса", – подчеркивают в штабе.

Напомним, за прошлые сутки, 10 мая, российские боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, еще трое – боевое травмирование.

Оккупанты применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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