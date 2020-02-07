Непогода натворила беды в Украине: более 200 населенных пунктов остались без света

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

/ Фото: Pixabay

В Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 203 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 7 февраля в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 203 населенных пункта", – говорится в сообщении.

Без света остались жители восьми областей. В частности, в Одесской области обесточены 100 населенных пунктов, в Херсонской – 40, в Днепропетровской – 16, в Николаевской – 11, в Черновицкой – 11, в Запорожской – 9, в Кировоградской – 9 и в Донецкой – 7.

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К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

В тренде Снежная буря накроет ряд областей: где выпадет до полуметра снега

Ранее мы сообщали, что в Одессе 6 февраля бушевал ураганный ветер – он срывал со зданий крыши и валил деревья. В городе из-за непогоды упали 38 деревьев. А на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

А в Николаеве снежная буря повалила деревья, повредила авто и остановила фуры.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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