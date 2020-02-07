Переполненный автобус разбился на заснеженной трассе на Донбассе: много жертв (фото, видео)

Фото: "МЧС "ДНР""

На оккупированном Донбассе произошло масштабное ДТП – на заснеженной трассе под Новоазовском слетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус сообщением Горловка – Севастополь. В салоне находились 31 человек, двое из них – погибли на месте.

О трагедии, которая произошла вчера, 6 февраля, в своем Telegram-канале сообщил так называемый мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, на момент ДТП в автобусе находились 29 пассажиров, среди которых пять детей.

"В результате аварии погибли два человека (мужчина и женщина), еще 14 граждан пострадали, из них трое – дети. Был госпитализирован 1 человек, остальные 13 пострадавших от госпитализации отказались", – рассказал Приходько.

Как сообщают очевидцы ДТП в сети, после аварии пострадавшим помогали водители машин, которые были в это время на трассе. Скорую вызвать не удавалось долго, ведь мобильная связь из-за непогоды не работала.

Также люди в сети сообщают, что у погибшей женщины на руках был ребенок – он выжил. Пострадавшие же вылезали из автобуса в крови и с порванными вещами.

Ранее мы писали, что в оккупированном Донецке непогода натворила беды – улицы замело снегом, а общественный транспорт в городе практически не ходил.

Напомним, в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 203 населенных пунктов в восьми областях.

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