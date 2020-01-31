"Детский праздник Холокост": в "ДНР" странно "отметили" день памяти жертв геноцида

/ Фото: Getty Images

27 января во всем мире почтили память жертв Холокоста. Именно 27 января 1945 года, солдаты Первого Украинского фронта освободили узников крупнейшего лагеря смерти нацистов – Аушвиц-Биркенау известного как Освенцим. Отмечают эту дату и в Украине. Полтора миллиона евреев, живших здесь, были убиты. А это каждый четвертый.

Между тем, на оккупированном Донбассе в псевдореспублике "ДНР" своеобразно подошли к почтению памяти жертв геноцида.

Так, в сети российский журналист Олег Кашин опубликовал фото учеников одной из школ. На нем улыбающиеся дети с окрашенными в желтый цвет руками, сформировали еврейскую звезду Давида. На заднем плане на школьной доске размещена надпись "HOLOCAUST", каждая буква в которой "украшена" огнями.

Фото: Олег Кашин/Facebook

Напомним, что желтая звезда или Лата (также "желтый знак" или "знак позора") — особый отличительный знак, который по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста. Латы служили для того, чтобы отличать евреев в общественных местах.

Реклама

Смысл подобной "инсталляции" остался неясным, о чем заявили в комментариях и пользователи соцсети.

В тренде Оккупанты наращивают число ДРГ на Донбассе: что раскрыла украинская разведка

Между тем, в Украине с каждым годом растет число детей, которые, проживая на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины и Крыма, дистанционно обучаются в украинских школах. Если в первые годы войны такую форму использовали лишь выпускники для получения аттестатов, то теперь ряды таких школьников пополнили и школьники помладше.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама