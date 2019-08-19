"Дипломы "ДНР" — как сувениры": школьники Донбасса дистанционно учатся в украинских школах

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине с каждым годом растет число детей, которые, проживая на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины и Крыма, дистанционно обучаются в украинских школах. Если в первые годы войны такую форму использовали лишь выпускники для получения аттестатов, то теперь ряды таких школьников пополнили и школьники помладше. Об этом "Сегодня" сообщила эксперт по вопросам образования, руководитель одной из общественных организаций Ирина Жданова.

"Ежегодно растет число таких желающих. Родители школьников, которые проживают на оккупированных территориях, обращаются в украинские школы, чтобы их дети получали образование удаленно, — говорит Ирина Жданова. — В прошлом году число таких учеников превысило 3 тыс. человек (число постоянно растет, еще раньше речь шла об 1—2,5 тыс. учеников. — Авт.). В Киеве также есть школа, которая предоставляет образовательные услуги для крымчан".

По словам Ждановой, за последнее время учиться в украинских школах на мирных территориях хотят не только ученики старших классов, но и школьники из "началки":

"Мотив у родителей такой: они не хотят, чтобы дети "отрывались" от Украины".

Для школьников, старшеклассников и их родителей открыто множество сайтов по дистанционному образованию и будущему поступлению в украинские вузы, среди них — "Доступна освіта", образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Школы для дистанционного образования и экстерна доступны в 20 областях и Киеве.

Мы разыскали маму одного из школьников, который оканчивал школу дистанционно.

"Для меня это был болезненный вопрос, ведь от того, какой аттестат получит сын, зависит его будущее. Приняла решение оформить его в одну из школ Константиновки — ближайший к Донецку неоккупированный город. Проблем с оформлением не было, он учился дистанционно, делал контрольные, в течение учебного года я его четыре раза возила в украинскую школу их сдавать, — рассказала нам мама школьника Анжела К. — Сыну было тяжело, но он у меня умный мальчик и понимал, что аттестат от "ДНР" — это как сувенирные деньги. Константиновские учителя к нему, как и ко многим другим таким детям, относились с пониманием. Бывало, даже подстраивались под нас — знали, что нам нужно ехать обратно, проходить блокпосты, и не задерживали. На линейке по случаю последнего звонка был курьез. На празднике мы увидели десятки взрослых и детей из нашего донецкого микрорайона. В самом-то Донецке никто не афишировал, что учится дистанционно, а здесь все равно встретились. Сын поступил в вуз в Днепре, успешно там учится".

Такая же история и у сына дончанки Марии А. По словам матери, сын учился дистанционно в одной из опорных школ Мариуполя, но не смог сразу одолеть две программы обучения. При этом в украинской школе к нему относились очень лояльно — помогали и даже немного "натягивали" оценки.

"В итоге бросил, год пропустил, но с этого года начинает опять, потому что 10—11 класс хочет учиться по украинской программе и поступать в медуниверситет (Мариуполь или Краматорск). В классе у него несколько таких человек, но тема дистанционного обучения не особо обсуждается. К тому же, после того как в июне боевики не пропускали детей через блокпосты на подконтрольную территорию для сдачи ВНО, родители и будущие выпускники вообще стараются не делиться планами — мало ли кто что может услышать и интерпретировать по-своему", — рассказала жительница Донецка.

На уроки. Из-за блокопостов детей в школах стараются не задерживать

Кем быть: "О нынешних донецких вузах и речи не идет"

Те, кто учится в средних классах донецких школ, также прекрасно понимают разницу между образованием "здесь" и "там". Немало детей и их родителей готовятся к переезду на подконтрольные территории.

"В 2014 году мы не уехали из Донецка по массе причин: больная бабушка, которую мы досматривали, престарелые родители мужа — как их бросить? В том году дочь пошла в третий класс. Мы честно ждали, что вот-вот война закончится, город освободят и все будет как было. Но шли годы, детей перевели на российскую пятибалльную систему оценок, потом велели заклеить в учебниках украинского языка страницы с гербом и гимном (не знаю ни одного, кто бы это сделал), затем начали вузы то ли "аккредитовывать" в России, то ли еще что-то — и вопрос выезда теперь стоит перед нами очень остро, — делится жительница оккупированного Донецка Юлия Т. — Дочь уже в 8-м классе, и мы решили: доучиваемся до 9-го класса, если ничего не меняется, то уезжаем. Уровень подготовки и аттестаты у ребенка должны быть только украинскими! Дочь это знает, морально готовится к тому, что уедет и поменяет школу. Начала сама заниматься украинским языком, потому что в наших школах его свели к получасу в неделю. Возможно, нам придется нанимать репетитора по украинскому — и к этому мы уже морально и материально готовимся. Как и к жизни в другом городе, съемным квартирам и прочим трудностям, которых в нормальной жизни не должно быть и за которые мы должны быть "благодарны" пришедшему в Донецк "русскому миру".

Юлия утверждает, что ни о каких донецких вузах или лицеях и речи не идет — только в случае, если все в ближайшее время вернется под юрисдикцию Украины.

"В классе у дочери многие говорят о том, что уедут учиться в украинские вузы. В прошлом учебном году в 11-м классе нашей школы было 18 выпускников. Из них 15 уехали поступать на подконтрольные территории. К тому же там для наших детей есть упрощенная программа поступления", — отмечает дончанка.

"Уехать пока не смогу"

Вчерашняя школьница Камила Юрченко готовится к новому сезону — с 1 сентября она будет учиться программированию в одном из техникумов Донецка.

"Мы с родителями не рассматривали вариант обучения за пределами Донецка — я пока не готова жить вдали от родителей, а они не планируют переезжать. Но в будущем я хотела бы поступить в один из украинских вузов. Не определилась, в какой, но точно продолжу изучать компьютерные науки. После 9-го класса я ушла, чтобы освоиться с новым обучением — сессиями, преподавателями, требованиями к студентам. Мне это будет в новинку, и я боюсь, что если бы шла сразу в университет после школы, да еще вдали от дома, не смогла бы справиться с таким стрессом, — объясняет девушка. — Большинство моих сверстников, даже те, кто остался доучиваться 10 и 11 класс, планируют продолжать учиться на украинской территории. Но никто не хочет далеко ехать, думают остаться в Донецкой области и вернуться после выпуска обратно. Есть и те, кто никуда уезжать не собирается и рассматривает только вузы, которые остались здесь. Говорят, что и поступить легче, и учиться проще, и жить они хотят пока с родителями. А пара одноклассников хотят уехать в Россию, мечтают учиться в Москве. Считают, что образование там даст им больше вариантов в будущем".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, что в Украине изменят правила поступления в вузы на бюджет. Что поменяется смотрите в сюжете:

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