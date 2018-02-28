"Дикий Деки": в сети нашлись фото сербских наемников, воюющих на Донбассе

Четник попал в плен бойцов "Айдар", но был обменян

После того, как волонтеры украинского сообщества "Вернись живым" сообщили о том, что на Бахмутке появились сербские снайперы, которые лишили жизни шестерых украинских военных, в сети были обнаружены фото одного из наемников с Балкан, воюющих на Донбассе на стороне боевиков т.н. "ЛДНР".

43-летний серб Деян Берич хвастается своими фотографиями с главарем "ДНР" Александром Захарченко, рассказывает, что был в Москве, выкладывает снимки с ряженым "Ильей Муромцем" и публикует фото еще одного наемника, позывной "Малыш".

У четника несколько снимков с оружием – снайперской винтовкой, а так же щеночками и бабочками.

Кроме того, Берич не удержался и запостил фото с прокремлевскими байкерами из клуба "Ночные волки", которые объявлены персонами нон-грата в Европе.





















Как сообщает сайт "Миротворец" Берич – является активистом сербского четнического движения. Боевик подразделения "Северный ветер" 1-й бригады батальона "Юго-Восток", снайпер.

Командир разведроты отдельного батальона спецназа 5 ОМСБр МО ДНР.

Диверсант-снайпер из 1-й "Интербригады Юго-Востока".

Состоит в бандформировании ДНР с апреля 2014. Причастен к убийствам мирных жителей Донецка.

Деян Берич (в документах стоит Дерич). Позывной — "Деки", "Дека", "Дикий Деки".

Был в плену у батальона "Айдар", обменян.

Как сообщалось, 25 февраля от пули снайпера в районе Авдеевки Донецкой области погиб военнослужащий 1-го батальона 95-й бригады Александр Сивко.

Также трагический инцидент произошел 27 января. На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по украинским позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимо с жизнью военнослужащий сил АТО.