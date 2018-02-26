Под Авдеевкой от пули снайпера погиб украинский боец

Сегодня, 21:54

В 2017 он был призван на военную службу по контракту сроком на 3 года

Александр Сивко (слева), фото facebook.com/brvk294
Александр Сивко (слева), фото facebook.com/brvk294

25 февраля от пули снайпера в районе Авдеевка Донецкой области погиб военнослужащий 1 батальона 95 бригады Александр Сивко.

Об этом сообщает пресс-служба Бородянского районного военного комиссариата на своей странице в Facebook.

"Родился Саша в пгт. Песковка Бородянского района Киевской области 7 мая 1998. В 2016 году окончил Киевский профессиональный лицей строительства и коммунального хозяйства, получил профессию "Электромонтажник вторичных цепей; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования на автомобильном транспорте ". В апреле 2017 Александр добровольно пришел к Бородянского РВК с целью прохождения военной службы по контракту. 29.05.2017 года Бородянским РВК, Киевской области был призван на военную службу по контракту сроком на 3 года", – говорится в сообщении.

98778876

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним,  за минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, на Луганском направлении противник выпустил семь мин калибром 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцево. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорным пунктам в районе Крымского и Новолуганского.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.
Донбасс, погиб, снайпер, украинский военный , ато
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Под Авдеевкой от пули снайпера погиб украинский боец". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Противостояние на Донбассе продолжается. Фото: Минобороны Украины

Украинские военные пострадали от обстрелов боевиков - штаб

Сегодня, 20:03

Всего с начала суток зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны боевиков

Донбасс

Фото: misanec.ru

На Донбассе погибла супружеская пара

Сегодня, 16:05

Подробности трагедии раскрыли правоохранители
Загрузка...

Донбасс

Фото: AFP

ФСБ учит боевиков проводить "зачистки" на Донбассе

Сегодня, 15:34

Понаехавшие из России "гости" проводят комплекс тактико-специальных занятий

Донбасс

На Донбассе продолжается противостояние. Фото: gettyimages

Самые горячие точки Донбасса 26 февраля: интерактивная карта АТО

Сегодня, 15:11

На Луганском направлении зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела в сторону украинских защитников
Загрузка...