Под Авдеевкой от пули снайпера погиб украинский боец

В 2017 он был призван на военную службу по контракту сроком на 3 года

25 февраля от пули снайпера в районе Авдеевка Донецкой области погиб военнослужащий 1 батальона 95 бригады Александр Сивко.

Об этом сообщает пресс-служба Бородянского районного военного комиссариата на своей странице в Facebook.

"Родился Саша в пгт. Песковка Бородянского района Киевской области 7 мая 1998. В 2016 году окончил Киевский профессиональный лицей строительства и коммунального хозяйства, получил профессию "Электромонтажник вторичных цепей; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования на автомобильном транспорте ". В апреле 2017 Александр добровольно пришел к Бородянского РВК с целью прохождения военной службы по контракту. 29.05.2017 года Бородянским РВК, Киевской области был призван на военную службу по контракту сроком на 3 года", – говорится в сообщении.

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Напомним, за минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, на Луганском направлении противник выпустил семь мин калибром 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцево. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорным пунктам в районе Крымского и Новолуганского.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.