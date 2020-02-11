Для военнослужащих в зоне ООС построили модульный городок со светом, интернетом и горячей водой

Первая современная полевая база появилась в зоне проведения операции объединенных сил. Со светом, интернетом, горячей водой и даже спортзалом. Городок возвели военные строители из специально разработанных жилых модулей. Говорят, пока это опытный образец. Но вскоре такие базы станут обычными.

На дворе – минус десять, а внутри теплоизолированного вагончика – комфортные +20 градусов.

"Вот, такое помещение. Да, ребята, смотрите – кондиционер, конвертер внизу, под отопление", – демонстрируют нам обстановку внутри помещения.

Так называемая полевая база модульного типа построена в относительно безопасном месте, за пределами линии отвода тяжелого вооружения. Она рассчитана на 2,5 тыс. бойцов. Впрочем, назвать этот городок полевым язык не поворачивается. Ведь здесь есть все блага цивилизации. Свет, интернет, теплые туалеты, душевые с горячей водой, а также продуктовый киоск и спортзал.

"Инфекционный модуль, для изоляции больных, и амбулаторный модуль, который работает на прием больных", – рассказывает начальник медицинского пункта Юрий Красильников.

Модульный медпункт медикам нравится. Говорят: со старым даже сравнивать не хотят.

"Условий никаких не было! Мы жили там, топили печки, жили в медпункте, и помощь там же оказывали! Это было не очень удобно. А сейчас удобно – живем в одном месте, а сюда приходим, здесь все чисто, хорошо!" – говорит медик Александра Пиница.

Спальные помещения рассчитаны на шесть бойцов. Но сейчас здесь живут по трое. И это, кажется, оптимальное количество. Больше – было бы тесновато. Условиями проживания военные довольны. Уверены – такие города нужно было строить раньше.

"Раньше условия были чуть-чуть хуже – дровами топили, из бутылочки мылись", – говорит одна из девушек- военнослужащих.

Эта база – пока первая в Украине. В ближайшее время достроят еще две аналогичных. Они позволяют создать для бойцов комфортные условия в непосредственной близости от линии соприкосновения. А вот на самой передовой все останется, как и сейчас. Эксперимент с закапыванием жилых модулей признали неудачным.

Новый городок строили два месяца. Причем больше времени потратили на подготовку места – прокладку коммуникаций, канализацию, освещение. На монтаж самых вагончиков ушла только неделя.

Не считая стоимости самих модулей, строительство стоило 13 млн. грн.

"Сюда включались только общестроительные работы. То есть, очистка территории, обустройство площадки, укладка щебня, подготовка под размещение жилых модулей, инженерное размещение техники, габионов, ограждения", -рассказывает заместитель командира 26 отдельной бригады ВСУ Сергей Шаповал.

Ранее "Сегодня" рассказывали об оперативной ситуации в зоне ООС по состоянию на утро 11 февраля.

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