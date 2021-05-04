Боевики ударили из запрещенного вооружения: где было жарче всего

Боевики продолжают стрелять на передовой. За прошедшие сутки враг 9 раз атаковал позиции украинской армии.
Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
В районе Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты ударили из минометов калибра 82 мм.
В районе поселка Пески боевики вели огонь из стрелкового оружия.
Недалеко от села Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у пгт Луганское – еще и из стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ", – сообщили военные.
С начала текущих суток враг один раз атаковал – в районе Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Как сообщали новости "Сегодня", в ОРДЛО оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта. По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России.
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