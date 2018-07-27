Дончане: "А куда подевался куриный маршал Захарченко?"

Сегодня, 16:26

Главаря боевиков "ДНР", по словам жителей Донецка, "не видно на публике" уже достаточно долго

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

В оккупированном Донецке ширятся слухи о том, что так называемый "глава ДНР" Александр Захарченко был ранен и пока не появляется на публике. Во всяком случае уже около недели Захарченко нигде не видно. В подконтрольных боевикам СМИ прошло сообщение о том, что главаря подстрелили под Авдеевкой, где тот находился на позициях боевиков с визитом. Однако новость почему-то не пошла в широкие массы и даже была удалена.

По слухам, ранение имело место быть (однако свидетелей, желающих рассказать об этом в соцсетях или с телеэкранов нет) и Захарченко передвигается на костылях, большую часть времени находится дома и не появляется на мероприятиях. По другим данным, лечится в Москве.

"А куда подевался наш куриный маршал Захарченко? К нему на прием пытались попасть бедолаги с нашего двора, так их из приемной отфутболили со словами "Когда будет – не знаем", – поделился в соцсетях один из жителей Донецка.

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Впрочем, подобное исчезновение главаря боевиков уже не в новинку, он "пропадает" примерно пару раз в год. Тогда в народе начинает появляться информация о скорой отставке Захарченко или о его ликвидации или о "разборках" с кремлевскими кураторами

"А вообще – абсолютно все равно, кто жив, кто сдох", – резюмируют жители оккупированного города.

 Напомним, в июне появилась информация о том, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег в "ДНР".

А в марте главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко приехал в Симферополь для участия в мероприятиях вместе с Путиным по случаю четвертой годовщины российской оккупации Крыма
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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