Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

Донецкие шахтеры вышли протестовать, требуя выплатить заработанное

Сегодня, 18:46

Горняки требовали зарплату и обеспечение безопасности

Донецкие шахтеры вышли протестовать, требуя выплатить заработанное Донбасс Горняки требовали зарплату и обеспечение безопасности

В Донецкой области шахтеры вышли на акцию протеста. Их требования были стандартными – погасить долги по зарплате.

Как сообщил в своем Facebook глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, работники шахты "Капитальная", которая принадлежит госпредприятию Мирноградуголь, блокировали дорогу с плакатами "Голодный шахтер – позор государства! " – люди ходили по пешеходному переходу.

Реклама

Кроме возвращения задолженности они также требовали обеспечить стабильную работу предприятия и решить вопрос техники безопасности. По информации Волынца, на нескольких десятках госшахт задолженность по зарплатам составляет 661 миллион гривен.

В тренде
"Дыхание осени": погода в начале августа окончательно испортится

Напомним, ранее мы сообщали, что на выезде из Броваров, возле КПП Быковня была перекрыта трасса из-за акции протеста. Местные жители протестовали против коррупции в правоохранительных органах.

А перед этим в Киеве на Осокорках акция против застройки закончилась стычками с полицией. Копы задержали около 40 протестующих. Участники, которые во время акции протеста пытались снести забор вокруг строительной площадки, выступают против застройки, поскольку считают ее незаконной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

забастовка шахтеры протест Донецкая область горняки

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Меган Маркл с маленьким сыном поддержала принца Гарри
Меган Маркл с маленьким сыном поддержала принца Гарри
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
Израильская компания сможет лечить рак мочевого пузыря
Израильская компания сможет лечить рак мочевого пузыря
10 карьерных страхов, которые тянут нас назад
10 карьерных страхов, которые тянут нас назад
Меган Маркл с маленьким сыном поддержала принца Гарри
Меган Маркл с маленьким сыном поддержала принца Гарри
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Тотальная мобилизация и наступление: советник рассказал о возможных приказах Зеленского по Донбассу
Тотальная мобилизация и наступление: советник рассказал о возможных приказах Зеленского по ДонбассуДонбасс
На Донбассе боевики снова ударили по позициям ВСУ: один боец ранен
На Донбассе боевики снова ударили по позициям ВСУ: один боец раненДонбасс
Гибель украинских десантников на Донбассе: появились фото и имена героев
Гибель украинских десантников на Донбассе: появились фото и имена героевДонбасс
Россия начала отказывать боевикам в выдаче паспортов: стала известна причина
Россия начала отказывать боевикам в выдаче паспортов: стала известна причинаДонбасс
Боевики отказываются от российских паспортов: стали известны причины
Боевики отказываются от российских паспортов: стали известны причиныДонбасс