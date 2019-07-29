Донецкие шахтеры вышли протестовать, требуя выплатить заработанное 2019-07-29T18:46:00+03:00 Донбасс Горняки требовали зарплату и обеспечение безопасности

В Донецкой области шахтеры вышли на акцию протеста. Их требования были стандартными – погасить долги по зарплате.

Как сообщил в своем Facebook глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, работники шахты "Капитальная", которая принадлежит госпредприятию Мирноградуголь, блокировали дорогу с плакатами "Голодный шахтер – позор государства! " – люди ходили по пешеходному переходу.

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Кроме возвращения задолженности они также требовали обеспечить стабильную работу предприятия и решить вопрос техники безопасности. По информации Волынца, на нескольких десятках госшахт задолженность по зарплатам составляет 661 миллион гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, что на выезде из Броваров, возле КПП Быковня была перекрыта трасса из-за акции протеста. Местные жители протестовали против коррупции в правоохранительных органах.

А перед этим в Киеве на Осокорках акция против застройки закончилась стычками с полицией. Копы задержали около 40 протестующих. Участники, которые во время акции протеста пытались снести забор вокруг строительной площадки, выступают против застройки, поскольку считают ее незаконной.

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