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В Черновцах жители перекрыли дорогу фурам

15 июля, 18:54

Горожане требуют провести капитальный ремонт улицы Хотинской, которую разбивают грузовики


В Черновцах начали латать дорогу, которую уже несколько раз перекрывали жители города. Однако вместо капитального ремонта здесь проводят ямочный. Люди продолжают акции: перекрывают движение для разбивающих дорогу грузовиков.

Для того, чтобы капитально отремонтировать почти пять километров дороги, по предварительным расчетам, необходимо около 200 миллионов гривен. Таких денег в городском бюджете нет.

Зато выделили три миллиона, чтобы подлатать выбоины. Работа кипит, а общественность контролирует подрядчика.

Люди не стесняются рассматривать происходящее и расспрашивать ремонтников, те, в свою очередь, не обижаются. Представитель подрядчика уверяет "Сегодня" – работают добросовестно, но выделенных трех миллионов, по его словам, не хватит.

"Если вы видели, мы не только маленькие ямки залатываем, а еще и большие участки закрываем", – рассказал представитель подрядной организации Андрей Баяк.

Улица Хотинская является продолжением международной трассы М-19 – это объездная дорога. Поэтому ежедневно здесь проезжают сотни грузовиков. Местные говорят: пока одни ямы латают, на другом участке дорогу еще больше разбивают автомобили.

"Они пытается качественно выполнять работы согласно существующей сметы. Сегодня основной вопрос к запущенному состоянию дороги", – говорит жителей Черновцов Юрий Ковалец.

Местные жители продолжают блокировать движение, и говорят, что акции не прекратят, пока не дадут денег на капитальный ремонт.

"Мы будем перекрывать движение до тех пор, пока не отремонтируют улицу Хотинскую", – заверил Ковалец.

Обещают пропускать общественный и частный легковой транспорт. Грузовики – нет.

Более ста горняков со Львовской области перекрыли международную трассу в Польшу. Требуют заработную плату. Им задолжали еще с марта. Шесть государственных шахт полностью остановились.


Шахтеры утверждают, что были вынуждены бастовать, потому что на государственных шахтах им не выплачивают заработанного.

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Тег протест, черновцы, акция протеста

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