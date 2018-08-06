"Мне это не мешает": Наев рассказал о брате в аннексированном Крыму

Сегодня, 11:03

В Крыму проживают граждане Украины, напомнил командующий ООС

"Мне это не мешает": Наев рассказал о брате в аннексированном Крыму
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Наличие брата в оккупированном Россией Крыму не мешает выполнению обязанностей по защите Украины от вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Об этом командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергеем Наев рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"В Крыму проживают граждане Украины. Крым – украинский? Поэтому все, кто живет в Крыму, – граждане Украины. О том, что он там проживает – действительно проживает. Но это не значит, что это каким-то образом мешает мне выполнять свои обязанности. Мой брат очень внимательно слушает все мои интервью, потом у меня был с ним разговор, и он сказал: "Я все понимаю, что тобой сказано. И у меня вопросов к тебе никаких нет", – цитирует слова брата командующий ООС.

Он добавил, что это не мешает ему сейчас, и не будет мешать в будущем.

"Все, что касается выполнения мною служебных обязанностей, я сделаю в совершенстве – так, как меня научили. Так, как у меня в сердце, так, как я хотел бы это сделать. Поверьте, все будет хорошо", – резюмировал генерал Наев.

Напомним, ранее Наев объяснил ситуацию на Донбассе. По его словам, Россия изменила тактику и поведение: в начале войны россияне бросали в бой большие силы, но наступлением ООС ситуация изменилась.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Все мы являемся добровольцами": интервью с главой Объединенных сил Сергеем Наевым".
Крым, Донбасс, Наев, ООС

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Источник:

"Сегодня"

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