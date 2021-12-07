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Ехала к пожилой матери. На Донбассе боевики "ДНР" взяли в плен учительницу

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
7 декабря, 22:40
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Российские наемники подозревают женщину в шпионаже
Женщина уже несколько месяцев не выходит на связь/Коллаж: Сегодня
Женщина уже несколько месяцев не выходит на связь/Коллаж: Сегодня

На оккупированном Донбассе боевики так называемой "ДНР" взяли в плен учительницу. Женщина ехала в Горловку из Киева к своей пожилой матери.

Об этом на своей Facebook-странице написала дочь учительницы.

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Почему задержали женщину?

Как сообщила дочь учительницы Ирина Шило, ее мать якобы подозревают в шпионаже. Сама она уже пол года не может даже услышать ее голос.

Женщина в 2014 уехала из родного города

В 2014 году мама Ирины Наталья Шило выехала из Горловки в Харьков, впоследствии она перебралась в Киев. Однако в родном городе, который сейчас находится под оккупацией, в учительницы осталась ее пожилая мать.

"В июле этого года обстоятельства сложились таким образом, что кому-то из нас нужно было ехать в Горловку к бабушке. Уехала моя мама — Шило Наталья Анатольевна. Как сотни и тысячи ездят в ту сторону каждый день. Только ей не повезло", — пишет дочь учительницы.

Откуда поступила информация о задержании?

В последний раз Ирина слышала голос мамы именно в тот день, когда та поехала на оккупированный Донбасс. После этого она на звонки не отвечала. Дочь узнала о задержании матери от перевозчика.

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"Моя бабушка сидела тогда весь вечер у подъезда своего дома, а я, как могла, уговаривала ее пойти домой: "Не жди маму. Она сегодня не приедет". Она не приехала до сих пор", — написала дочь женщины.

С женщиной связались боевики

Через три дня после задержания к Ирине позвонили российские наемники. Они сообщили, что учительницу подозревают в шпионаже. Семья женщины очень переживала, однако надеялась, что все решится. До сих пор ситуация не улучшилась.

Женщину перевели в следственный изолятор. Лишь через 30 дней родным задержанной разрешили передать ей одежду и продукты. Даже через несколько месяцев ее не отпустили. Дочь обратилась ко всем, кто сможет помочь ее маме и всем пленным.

Боевики не унимаются

За прошедшие сутки, 6 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Дважды они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Итак, стреляли:

  • В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.
  • В сторону Катериновки, что в Луганской области, российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
  • Неподалеку от Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
  • По нашим позициям около Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

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