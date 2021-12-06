Жизнь разделилась на "до" и "после": в Днепре спасают раненого на Донбассе военного

Врачи около двух часов делали мужчине операцию

Военный будет проходить реабилитацию / Коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской областной клинической больнице спасли военного, который получил ранение в Донецкой области.

Об этом сообщает директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко.

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Жизнь после ранение

Пятый день разделяет жизнь младшего сержанта на "до" и "после" ранения. Снаряд разорвался в нескольких метрах от него в поселке Красногоровка Донецкой области.

"Валерий мечтал Новый год встретить с супругой и 13-летней дочкой. Война поменяла все планы. Взрыв, потеря сознания, десяток осколков в теле. Самый крупный из них вызвал внутричерепное кровоизлияние. На кусочки разбита левая бедренная кость, травматический шок тяжелой степени", – сообщил врач.

Нейрохирурги и анестезиолог прямо с колес взяли мужчину в операционную. Больше двух часов шла операция на мозге.

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"Тончайшая грань непредсказуемости между жизнью и смертью. Сегодня Валерий на пальцах и мычанием отвечает на вопросы врача. По состоянию уже переводим из реанимации в нейрохирургию с надеждами сохранить не только жизнь, но и человеческое общение, а также физические данные", – утверждает Сергей Рыженко.

Младший сержант получил ранение. Фото: директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергея Рыженка.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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