На Донбассе погиб военный из Львовской области: названо имя (фото)

При каких именно обстоятельствах погиб военнослужащий – пока неизвестно

На Донбассе погиб военнослужащий. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе погиб украинский военный со Львовской области Руслан Ниров. Героя не стало в воскресенье, 5 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Пустомытовского городского совета.

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На Донбассе погиб военный ВСУ

При каких именно обстоятельствах погиб военнослужащий – пока неизвестно.

"Грустные новости с фронта. Погиб Ниров Руслан Хамедбиевич (10.06.1986 – 05.12.2021), участник боевых действий, житель нашей общины (села Семеновка). Пустомытовский городской совет выражает искренние соболезнования семье! Спасибо за мирное небо! Вечная память! Герои не умирают!" – написали в горсовете.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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