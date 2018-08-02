Эксперт о 90 днях ООС: Структуры перестали выяснять между собой, кто кому и что должен

Со дня смены формата спецоперации на Донбассе с АТО на ООС прошло три месяца. Для Украины в целом и для Донбасса в частности эти 90 дней не прошли даром, и смена формата стала очень значительным шагом в системе обороноспособности страны. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал политолог Александр Палий.

По словам палия, получилась более стройная система управления всей операцией, увеличилась эффективность управления.

"Это, собственно говоря, главное: более логична стала система управления. Раньше управление было разобрано между разными структурами, они там выясняли кто кому чего должен. Здесь логическая структура, которая давно должна была прийти. Поэтому мы видим, когда все силовые структуры собраны в один кулак, то они могут действовать значительно эффективнее. А что касается потерь – больше или меньше за это время, то потери не всегда зависят от управления, потери зависят о противника", – отметил политолог.

В то же время, по мнению политолога, наличие или отсутствие весомых результатов ООС на международную политику, отношение стран Запада к Украине и к России – вряд ли повлияет.

"Это наш внутренний вопрос. На международную политику результаты ООС не могут повлиять. Это нам для обеспечения более эффективного руководства операции по защите страны", – сказал Александр Палий.

Что же касается вопроса о перспективах по деоккупации Донбасса, то, по словам Палия, этот вопрос решается сейчас на дипломатическом уровне.

"Дипломатия и давление на Россию – экономическое, дипломатическое и военно-политическое. Поэтому в Росси в первые за 2 года обвалилась промышленность на несколько процентов. Но это не связано с нашей операцией, это связано скорее с санкциями и вообще с вырождением российской экономики. Происходит очень серьезное отмирание фактически промышленности не связанной с сырьевой промышленностью. Но это не достижение ООС, – это достижение минских соглашений. И неизвестно, когда оно даст реальный практический результат на Донбассе: может дать результат через два года, а может через день", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал об итогах трех месяцев. Командующий ООС рассказал, как будут усиливать ВСУ и ожидается ли эскалация конфликта.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что ООС намного эффективнее АТО и пообещал "шаг за шагом" восстанавливать украинский суверенитет на Донбассе.