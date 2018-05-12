Командующий ООС Сергей Наев прибыл к бойцам "на нули": появились фото и видео

Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев посетил одно из подразделений, в котором проходят службу воины-добровольцы из других государств. Об этом сообщает штаб ООС.

"На передовых позициях состоялся откровенный разговор о проблемах, которые нужно решить для обеспечения надежной обороны наших позиций. По итогам конструктивного диалога Сергей Наев принял ряд решений", – сообщили в штабе Объединенных сил.

Фотографии и видео визита Наева опубликовала волонтер Ольга Чихелидзе на своей странице в Facebook.

"Мне очень интересно следить за развитием событий и изменениями, которые – мы все на это надеемся – будут происходить в связи с появлением ООС. Сегодня был показателен в этом смысле день.

К бойцам 25 батальона приехал Командующий Объединенных Сил генерал-лейтенант Наев.

Именно так. На "передок". Без сопровождения телекамер, без кортежа охраны. И общался он не с командованием (как обычно бывало), а с бойцами. И не с предварительно отобранными и пригнанными в штаб, а на "нуле", на позициях, где они живут и воюют.

Расспросил о проблемах и потребностях (представляю, как перенервничали командиры), пообещал решить и помочь. Посмотрим, к обещаниям уже все привыкли, ждать действий.

По словам растерянных от неожиданности ребят – обычный, простой, без пафоса", – сообщила волонтер.

Напомним, ранее Сергей Наев рассказал, в чем главное отличие операции Объединенных сил на Донбассе от АТО.

Командующий новой военной операцией также предупредил противника, что в случае обстрелов позиций ВСУ ответ будет очень жестким.