Наев рассказал об итогах трех месяцев операции Объединенных сил

Сегодня, 15:39

На встрече у командующего ООС были представители СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и Пограничной службы

Фото: Facebook Штаба операции Объединенных сил
Фото: Facebook Штаба операции Объединенных сил

В районе проведения операции Объединенных сил под руководством командующего ООС Сергея Наева состоялся круглый стол по результатам третьего месяца проведения операции.

Мероприятие провели сегодня, 31 июля, о чем штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook

В нем приняли участие главы Донецкой и Луганской областных государственных администраций Александр Куц и Юрий Гарбуз, соответствующие руководители военно-гражданских администраций, командиры оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток", военный прокурор Объединенных сил, заместители командующего Объединенных сил по применению Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины, командиры бригад, полков, отдельных батальонов ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов, участвующих в ООС.

На встрече речь шла о результатах военной, правоохранительной, социально-гуманитарной составляющих операции, рассмотрели вопросы взаимодействия с областными военно-гражданскими администрациями.

В ходе конструктивного диалога были определены дальнейшие направления и мероприятия, которые необходимо выполнить в августе с.г. и на дальнейшую перспективу. Все составляющие сектора безопасности и обороны, входящие в состав Объединенных сил и главы Донецкой и Луганской областных госадминистраций, руководители соответствующих военно-гражданских администраций знают задачи и координируют свои действия для достижения целей государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, говорится в сообщении.

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Напомним, вчера, 30 июля, боевики на Донбассе за сутки устроили 40 обстрелов: ранены трое бойцов ВСУ.

Также сообщалось, что 29 июля боевики 30 раз атаковали позиции украинской армии, однако получали удар в ответ.
итоги, Наев, ООС

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