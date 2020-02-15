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"Это унижение, сколько можно терпеть": работники завода под контролем "ДНР" записали откровенное обращение

15 февраля, 11:20

Работникам завода выплатили только часть зарплаты за декабрь

Жители Донбасса сняли видео, на котором показали, как живется на оккупированных боевиками территориях. Два работника Ясиновского коксохимического завода (ЯКХЗ), который находится в оккупированной Макеевке, ездили снимать зарплату. Местные "власти" только недавно выплатили мужчинам 10% от зарплаты за декабрь. Сумма составила 1 200 рублей. Видео опубликовали на канале Nакипело в YouTube.

"Это подачка типа на проезд, я не понял. Чтобы мы ездили сюда дальше бесплатно работать?", – размышляет мужчина.

"Это нам простым людям дали, блин. Свои они зарплаты никогда не афишируют. Люди, я поражаюсь, ну сколько можно терпеть. Вы выходите работаете и тратите в день больше, чем эта сумма", – говорит собеседник.

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Также мужчины рассказали, что взяли отгул на три дня чтобы пойти на подработки, а "начальники" возмущаются и спрашивают, для чего им это.

"Нам надо кормить семью. Мы выполняем свою работу. Так а почему вы, почему это руководству так позволено издеваться над нами?", – спрашивает мужчина.

Работники уточнили, что деньги, которые им выплатили, они все равно потратят на завод. В частности, на дорогу, ведь некоторые из них живут за 15 км от завода.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Почему то я должен идти и подрабатывать чтобы я мог питаться. Ребята, это что такое. И некоторые еще говорят, мол, вы можете уволиться. У вас есть право выбора. Намекают", – возмущается мужчина.

Кроме того, работники подчеркивают, что они с начальством "не в одной тарелке", как об этом говорят власти. Даже если им и задерживают зарплату, у них есть заначка, ведь раньше они получали больше.

"Если мы с вами коллеги, как вы выражаетесь, так кто вам позволил обращаться к трудовому человеку так, как вы обращаетесь? Вам никто не давал этого права! Ведь вы зарабатываете свои миллионы с наших пота й крови", – сказал работник завода.

Автор блога отметил, что резкие задержки начались после прошения рабочих поднять зарплаты. Он допускает, что руководство могло пойти на такой шаг умышленно.

Напомним, недавно стали известны размеры минимальных зарплат в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

На оккупированной территории на востоке Украины продолжает ухудшаться cоциально-экономическая ситуация. Не прошло и двух месяцев с момента подписания президентом РФ указа об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей, как уже появились коррупционные схемы получения "двухглавых" паспортов.

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