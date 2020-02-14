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Стали известны размеры минимальных зарплат на оккупированном Донбассе

14 февраля, 14:11

Заработки жителей оккупированных территорий оказались вдвое ниже украинских

/ Фото: Александр Яремчук

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Стали известны размеры минимальных зарплат в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщают "новости Донбасса" со ссылкой на данные с сепаратистских ресурсов, на территории, подконтрольной так называемой "ДНР", минимальная зарплата будет составлять 6065 рублей (2230 гривен по актуальному курсу).

В то же время, с 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты в районах, подконтрольных боевикам так называемой "ЛНР", был установлена в размере 6064 рубля.

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Между тем, минимальная зарплата на свободной территории Украины более чем в два раза выше – с 1 января 2020 года она составляет 4723 гривны.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство направило в парламент законопроект, который предусматривает предоставление компенсациигражданам Украины в случае задержек различных социальных и иных денежных выплат.

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Также мы сообщали о том, что Центр Разумкова провел социологическое исследование о том, какова ситуация с теневой занятостью в Украине и что на это влияет. 59,8% опрошенных наемных работников заявили, что согласились бы работать официально, но при этом часть зарплаты получать неофициально, "в конверте".

А новости "Сегодня" рассказывали, какие профессии через пять лет будут приносить большие деньги:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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