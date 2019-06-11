Реалии "Л/ДНР": российские паспорта по "схемам" и дорогой бензин

Оформление паспорта РФ "под ключ" обойдется в 500 долларов

Кремль начал массовую раздачу российских паспортов жителям Донбасса / REUTERS/Alexander Ermochenko.

На оккупированной территории на востоке Украины продолжает ухудшаться cоциально-экономическая ситуация. Не прошло и двух месяцев с момента подписания президентом РФ указа об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей, как уже появились коррупционные схемы получения "двухглавых" паспортов.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, цена оформления т.наз. "паспортов ДНР-ЛНР" (необходимых для подачи документов на "гражданство РФ") у посредников "в комплексе" с услугой подготовки и подачи документов на российское гражданство преодолела отметку в 500 долларов, и цена продолжает расти.

Кроме того, в "ДНР" и "ЛНР" отмечается рост цен на автомобильное топливо – бензин и дизель. Местные оккупационные администрации утверждают, что это связано с "переходом на внутрироссийские рыночные цены" (якобы такова цена на российских топливных биржах).

Ранее новости "Сегодня" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщали, что российская паспортизация Донбасса настроила местных боевиков против российского гражданства , ведь после этого возрастает риск отправки на передовую и они не смогут пересечь линию разграничения и выезжать в свободную Украину.

Также сообщалось, что в "Л/ДНР" с боевиков принудительно собирают деньги на российские паспорта .

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