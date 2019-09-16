Социолог: Фонд Рината Ахметова более узнаваемый, чем "Красный крест"

Украинцы считают, что без помощи Фонда не выжили бы

/ Фото: fdu.org.ua

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Жители Украины и Донбасса высоко оценили гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова людям, которые пострадали в результате конфликта на Востоке Украины. Об этом на брифинге "Гуманитарная ситуация на востоке Украины: потребности и помощь" сообщил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного в июне-июле 2019 года среди жителей Украины и Донбасса.

"Уровень знания очень высокий: 96 % населения Украины и 98 % жителей Донбасса, в частности, знают о существовании Фонда Рината Ахметова. Это выше, чем уровень знания организации "Красный крест". 88 % населения Украины и 92 % жителей Донбасса, в частности, оценивают положительно работу Фонда, 43% Украины и 52 % жителей Донбасса, в частности, считают Фонд Рината Ахметова самой масштабной благотворительной организацией Украины", – сказал Паниотто.

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Кроме того, по результатам исследования, большинство украинцев считают, что Фонд Рината Ахметова сыграл решающую роль в предотвращении гуманитарной катастрофы на Донбассе.

"Приблизительно половина населения Украины и 46 % жителей Донбасса, в частности, считают, что Фонд Рината Ахметова – это организация, которая предотвратила гуманитарную катастрофу на Донбассе. 65 % жителей Украины 71% жителей Донбасса, в частности, считают, что они бы без Фонда Рината Ахметова не выжили бы. 56 % жителей Украины и Донбасса, в частности, считают, что Фонд Рината Ахметова оказывает систематическую поддержку переселенцам с Донбасса", – добавил Паниотто.

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