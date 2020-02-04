Фонд Рината Ахметова поддерживает жителей Марьинки

Они так и не успели отметить золотую свадьбу. Любовь Володина с Марьинки на шестом году войны осталась одна. Женщина считает, что именно на фоне войны мужа подкосила онкология. От этого заболевания умирают и соседи, говорит пенсионерка.

Любовь Володина часто ходит к могиле мужа. Здесь немало надгробий, посеченных осколками. Вблизи Марьинского кладбища – линия столкновения. Но, несмотря на опасность, женщина все же приходит сюда. Прошло уже четыре года, но душевные раны не заживают.

Они прожили вместе счастливую жизнь, но не успели отметить золотую свадьбу. Муж Валентины умер из-за онкологического заболевания.

"На него нельзя было смотрит без слёз. Он здесь сидел, на диване, а я там, в кухне, рыдала. Семь месяцев не дожили до 50-летия", – вспоминает жительница Марьинки Любовь Володина.

Пенсионерка вынуждена выживать в одиночестве. Дети с семьями уехали.

"Здесь же у нас нет нигде работы, абсолютно", – объясняет жительница Марьинки.

Пережить одиночество и успокоиться женщине помогает кошка. Из-за стресса люди в Марьинке теряют здоровье, рассказывает пенсионерка.

"У соседа, ему 54 года, тоже рак. Здесь у нас много людей, у кого онкология. И это страшно. И страшно то, что война, не могу передать словами", – говорит Любовь Володина.

В доме пенсионерки несколько раз вылетало окно. Осколки снарядов повредили фасад. Задело даже рисунок – подарок мужа к ее дню рождения.

"60 лет мне было, а сейчас уже 72. 12 лет прошло с тех пор. Пусть будет память", – говорит пенсионерка.

Из-за длительного вооруженного конфликта многие пожилые люди оказались на грани выживания. Их спасает гуманитарная помощь.

Жителей Марьинки и десятков других населенных пунктов системно поддерживает Фонд Рината Ахметова. За время боевых действий на Донбассе такая помощь спасла миллион человеческих жизней.

"Вот, Ринат Ахметов – один, единственный, от кого мы помощь получаем. Больше ни от кого, ничего абсолютно. Спасибо ему большое, что не забывает о таких людях", – говорит жительница Марьинки.

Любовь уверена, что впереди еще много дел: увидеться с внуками и окружить их бабушкиным теплом. А пока женщина лелеет единственную надежду – что это произойдет очень скоро.

"Хочу, чтобы скорее мир наступил. Чтобы нормальная жизнь у нас здесь настала", – говорит жительница Марьинки Любовь Володина.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова помогает жителям Станицы Луганской.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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