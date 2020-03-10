Фонд Рината Ахметова помог девочке из интерната прикоснуться к мечте

13-летняя воспитанница интерната Полина Кучеренко мечтает быть экскурсоводом.

Своими рассказами гиды погружают слушателей в историю. Многие украинцы любят путешествовать и посещать музеи за рубежом и на Родине. Тогда без экскурсоводов не обойтись. Именно любознательность Полину из Славянска освоить эту профессию. И она уже и попробовала себя в новой роли.

"Хочется больше знать о своём городе, о его истории", – говорит Полина Кучеренко.

Полина вместе с профессиональным экскурсоводом осматривает экспонаты краеведческого музея Славянска. Здесь собрана вся история края. В музее – около 25 тыс. экспонатов.

"Это зуб мамонта, которому порядка 400 лет, ты можешь его сейчас потрогать", – говорит экскурсовод Полине.

Прикоснуться к истории – это увлекательно! Во время просмотра экспонатов Полина даже попробовала себя в новой роли.

"В этом зале представлена ​​оригинальная мебель, оригинальные музыкальные инструменты, а также – купеческая одежда", – рассказывает Полина Кучеренко.

Выяснилось, что провести экскурсию – девушке под силу!

"Немного было сложно составить предложение, чтоб было все понятно и четко", – признается воспитанница интерната Полина Кучеренко.

От человека, который много лет в профессии, Полина получила самые лучшие комплименты.

"Девочка – молодец! Видно, что у нее огонек в глазах есть. Она освоила одну из тем довольно легко, довольно быстро", – говорит научный сотрудник Славянского краеведческого музея Виталий Киркач. В тренде В Житомирской области произошло страшное ДТП: погибли трое взрослых и годовалый ребенок (фото)

Это полезное приключение для ученицы интернатного заведения устроили в рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила". Чтобы помочь Полине раскрыть свой талант и изменить жизнь к лучшему!

"Самое главное сделать первый шаг. Для Полины Кучеренко этим шагом стал подарок от Фонда Рината Ахметова – мастер-класс от профессионального экскурсовода", – говорит менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

Сама Полина убедилась – такая профессия ей по душе!

"Такие мастер-классы нужны, чтобы узнать что-то новое для себя, чтобы расширить свой кругозор. Спасибо Фонду Рината Ахметова за эту организацию, мне очень понравилось!" – говорит Полина Кучеренко.

Вместе со сверстниками девушка участвовала в мотивационной встрече от Фонда Рината Ахметова. С утренней ведущей программы "Сегодня" Мариной Кухар разговаривали о поиске первой работы и составлении резюме.

"Поставь себе задачу-максимум и иди к ней! Если тебе удастся половина – это уже будет половина от твоего максимума, но не половина твоего минимума", – объясняет ведущая утреннего выпуска "Сегодня" Марина Кухар.

Послы Фонда провели уже 34 мотивационные встречи в интернатах Донецкой области. Более семисот ребят поверили в собственные силы и поняли, что достичь цели – реально!

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помогает жителям города Счастье.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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