Фонд Рината Ахметова помогает жителям Счастья

Помощь Рината Ахметова шестой год продолжает поступать на Донбасс

Тринадцать пострадавших и один погибший среди мирного населения на Донбассе. Такие неутешительные данные ОБСЕ с начала этого года. Опасности до сих пор подвергаются сотни тысяч гражданских, проживающих в прифронтовых зонах. От Счастья до Луганска всего тридцать километров. За время боевых действий город не раз попадал под обстрелы.

Центральная площадь города Счастья. Вокруг отремонтированы здания и символические артобъекты. Казалось бы, обычная картинка мирной жизни, но обманчивая.

Почти у каждого, кто здесь живет, собственная трагическая история.

"Было очень страшно. Били, бомбили, я раненая, пулевое ранение коленного сустава с нарушением функции, вот с палочкой хожу", – делится Ольга Анцупова, жительница Счастья.

В городе с символическим названием настоящего счастья нет уже шесть лет.

"Жизнь у нас тут сейчас невеселая. Сначала было, как услышишь где-то кто-то смеется думаешь, чего они смеются, смеяться то не чего? Тяжело... Мы все-таки – прифронтовая зона", – говорит местная жительница.

По дороге из школы Нина Покладова с внучкой проходят через площадь. На улице находятся недолго. Воспоминания, как бежали от обстрелов, до сих пор терзают сердце.

"Идешь и внезапно начинается обстрел. Прижмешься к забору, пули и даже снаряды видно раскаленные, красные летят над нами, а мы возле забора стоим. Переждали и бегом опять домой", – вспоминает она.

Но расстраиваться долго Надежда Александровна позволить себе не может. Все силы отдает на воспитание Марии.

Все остальные родственники пенсионерки трагически ушли из жизни. Последняя потеря – любимая дочь Анна.

"Положили лечить воспаление легких и во время капельниц оторвался тромб, вот так внезапно", – делится женщина.

Зять умер от астмы несколькими годами ранее. Память о счастливой семье осталась только на фотографиях.

Маша растет послушной девочкой, увлекается рисованием. Своих кукол изображает веселыми, однако сама улыбается редко. Волнуется за бабушку. Из-за постоянных стрессов женщина заболела онкологией.

"Это потерял близких, появление какого-то страха, неуверенность в будущем. Я когда-то говорила, вот где-то землетрясения, где-то какие-то катаклизмы, а у нас степь, все спокойно. И тут такое внезапно началось. Морально тяжело", – делится женщина. В тренде Запрещенное оружие, подорванный грузовик и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Ради внучки она держится. А еще знает: с бедой не один на один. С первых дней конфликта на Донбассе семья чувствует поддержку. Помощь Рината Ахметова – самая масштабная личная гуманитарная инициатива на востоке страны.

"Огромное спасибо Ринату Леонидовичу, что он не забывает. Это доброе сердце у человека, из всех в Украине только он помогает жителям Донбасса. Нам и морально тяжело, и тут серая зона наша, мы отрезаны, далеко в Северодонецк ездить. По сей день продуктовая помощь Рината Леонидовича очень актуальна, она очень помогает людям", – говорит Нина Покладова.

За время боевых действий населения Донецкой и Луганской областей получило почти двенадцать с половиной миллионов наборов выживания.

"Шестой год Фонд Рината Ахметова оказывает помощь мирным жителям Донбасса, пострадавшим в результате вооруженного конфликта. Большая часть тех, кто сейчас получают помощь, живут на самой линии соприкосновения. Продуктовые наборы от Фонда помогают выжить тем, кому не под силу самостоятельно справиться с бедой – старикам, детям, людям с инвалидностью, многодетным семьям и родителям-одиночкам. В марте помощь Рината Ахметова получат порядка 19,5 тыс. жителей прифронтовых сел и поселков Донбасса", – говорит Ирина Блажан, директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова.

Помощь Рината Ахметова спасла жизни более миллиона людей.

"Очень благодарны Ринату Ахметову за помощь, потому что без нее плохо, ждем ее всегда", – говорит Ольга Анцупова, жительница Счастья.

"Счастьинцы все его уважают здесь, помогает только один Ахметов. Спасибо Ахметову, дай Бог ему здоровья", – говорит еще одна местная жительница Нина Чурсина.

Доброта и отзывчивость – те главные качества, которые воспитывает Надежда Покладова во внучке. Одно из хороших дел, которое они делают каждый день, – кормление птиц. И чем больше голубей слетается на подоконник, тем больше надежды на долгожданный мир.

"Быстрее бы мир наступил. Стараюсь не падать духом, потому что надо растить внучку, надо еще пожить чтоб она подросла", – говорит женщина.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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