Фонд Рината Ахметова помог с медтранспортом врачам Константиновского района Донецкой области

Сложные переломы обеих ног заставили жительницу Новой Полтавки Донецкой области Валентину Троян пережить боль и беспомощность. Ведь добраться до больницы по бездорожью было огромной проблемой. "Сегодня" узнали, как врачи центра помощи Константиновского района преодолевали трудности, чтобы помочь женщине, и чем закончилась ее история.

Мы увидели, как ведет прием главный врач центра первично-санитарной помощи Константиновского района Донецкой области Наталья Лихтенштейн. Почти всех своих пациентов она знает лично.

Специфика центра – в большом радиусе обслуживания. В целом это 26 сел, расположенные друг от друга на значительном расстоянии.

"Более 30% – это пожилые люди. Очень много пациентов, которые нетранспортабельны. Которым необходима госпитализация в отделение, какие-то обследования провести", – объясняет главный врач центра первичной медико-санитарного помощи Константиновского района Наталья Лихтенштейн

Многие пациенты из-за болезней не могут самостоятельно добраться до центра помощи. Так случилось и с Валентиной Троян из Новой Полтавки.

"У меня повреждены обе ноги: и правая, и левая. Просто с правой сняли гипс, он был до колена, ситуация была такова, что транспортировка просто была невозможна, я никуда не помещалась, здесь гипс очень высокий", – рассказывает жительница Новой Полтавки Валентина Троян.

До ближайшей амбулатории – 15 км по бездорожью. На вызов к Валентине приехала новая скорая, оснащенная современными носилками и медтехникой.

"У нас был экстренный выезд, мы ездили, возили ее в больницу, потому что скорая туда не могла доехать. А эта проехала сразу", – говорит начальник центра безопасности граждан Ильиновской громады Артем Синкевич. В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

"Несмотря на плохую дорогу, автомобиль шел очень мягко и не ощущалось ни скачков, ни перепадов. С поврежденными ногами это было принципиально важно", – говорит жительница Новой Полтавки Валентина Троян.

Медики центра помощи Константиновского района получили мощный внедорожник от Фонда Рината Ахметова в рамках проекта "200 скорых для Украины". Современные машины переданы во все регионы страны. От больших городов до самых отдаленных сел.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за то, что он заботится о сельском населении и дает такую ​​помощь. Если власть и бизнес объединились, это очень большое дело", – говорит первый заместитель сельского головы Ильиновской общины Константиновского района Наталья Лебедева.

"То, что подаренный нам автомобиль оснащен и дефибриллятором, и носилками, и имеет такую ​​проходимость, это конечно позволяет нам приблизить медицинскую помощь к населению, к самым дальним населенным пунктам Ильиновской громады", – говорит главный врач Центра первичной медико-санитарного помощи Константиновского района Наталья Лихтенштейн.

Все оборудованы по последним стандартам автомобили скорой медицинской помощи позволят врачам осуществлять более миллиона выездов к пациентам в год и спасти более миллиона жизней.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помог услышать мир мальчику Дамиру из Мариуполя.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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