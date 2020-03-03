Фонд Рината Ахметова помогает детям найти профессию мечты

Научиться делать красивые прически. Такая простая на первый взгляд, но очень кропотливая работа является мечтой для воспитанницы Мариупольского центра опеки Юлии Ермаковой. Она оказалась там три года назад, после того, какова ее маму и папу лишили родительских прав. Несмотря на тяжелую судьбу, Юля не падает духом и планирует свое будущее. Ей помогли поверить в себя.

В центре сразу возникло много друзей и интересов. В прошлом году Юля стала участницей проекта "Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова.

"Фонд Рината Ахметова помогает детям быть уверенными, идти к своей цели", – говорит участница проекта "Твоя суперсила" Юля Ермакова.

Во время встречи с послом Фонда девочка написала о своей мечте: хочет научиться делать красивые прически.

"Я вот девочек в школу заплетаю, на концерты. За все время я заплела более тысячи косичек", – рассказывает Юлия.

И вот новая волна "суперсилы", и новая встреча с послами. На этот раз к детям приехал известный телеведущий Максим Сикора.

"Благодаря проекту "Ринат Ахметов-детям. Твоя суперсила" и занятию сегодняшнему вы получили желание двигаться в направлении своей профессии", – говорит посол Фонда Рината Ахметова Максим Сикора.

Интересные тренинги по трудоустройству, навыки в написании резюме, правила поведения во время собеседований, упражнения на поиск креативных решений в будущей профессии и торжественные мгновения с сюрпризами.

Фонда Рината Ахметова дарит детям мастер-классы, благодаря которым можно найти профессию мечты. Сертификат на мастер-классы парикмахерского искусства получила от Фонда Рината Ахметова и Юлия Ермакова.

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Сейчас Юля при поддержке Максима Сикоры делает свои первые шаги к заветной профессии.

"Вы видите – Юля делает первую в жизни укладку. И вот Юля здесь благодаря Фонду Рината Ахметова", – говорит Максим Сикора.

Новый цикл мотивационных встреч для будущих выпускников интернатов – это практические навыки и знания, благодаря которым будет легче найти первую работу и начать строить свою жизнь. С 2018 года послы Фонда провели 34 мотивационные встречи с детьми.

После занятия Юля делится полученными навыками и современными тенденциями.

"Мастер Алена рассказала мне о модных прическах 2020 года, когда закручиваешь локон вокруг плойки, кончик закручивать не нужно, это так модно. Попытаюсь сделать подружкам такую ​​же укладку", – говорит Юлия Ермакова. Фонд Рината Ахметова исполняет мечты детей, и мою уже исполнил", – говорит участница проекта "Твоя суперсила" Ермакова Юля.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Захару Сивову. Ребенку установили тяжелый диагноз, порока сердца. Два года Карина Сивова пыталась спасти сына. Во время очередной консультации врачи посоветовали женщине обратиться в Фонд Рината Ахметова. Благодаря помощи Фонда Рината Ахметова мальчику сделали высокоточную эндоваскулярную операцию.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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