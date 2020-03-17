Фонд Рината Ахметова помогает определиться с профессией воспитанникам Алексеево-Дружковского интерната

Немало будущих выпускников интернатов не могут определиться с выбором будущей профессии. Чтобы вдохновить их, Фонд Рината Ахметова уже второй год подряд устраивает мотивационные встречи. Участие в них принимают ведущие телеканала "Украина".

Когда страна только просыпается – он уже на работе. В прямом эфире Григорий Герман заряжает зрителей утренним позитивом.

За его плечами немало телевизионных проектов. А вот вдохновить воспитанников интернатного учреждения историей собственного успеха пришлось впервые.

"По мне, так чрезвычайно важно именно у детей составлять правильную, на мой взгляд, картину мира. Показать, как надо жить, каким надо быть и как надо добиваться успеха, как это делать честно. Тем самым мы делаем страну и ее будущее лучше", – говорит ведущий шоу "Ранок з Україною" Григорий Герман.

Мотивационная встреча в Алексеево-Дружковке Донецкой области – это не только знакомство с успешными людьми, но и новые знания. Подростки впервые в своей жизни составляют резюме.

"Это репетиция дальнейшей жизни, когда я буду устраиваться на будущую работу. С помощью этого я смогу знать, что мне надо будет писать, когда я буду идти на работу", – говорит ученица интерната Алексеево-Дружковки Елена Татарченко.

Затем дети представляют резюме Григорию Герману. И получают оценку за старания.

"Я первое свое резюме написал, когда мне уже было 30 лет. И я не уверен, что все правильно. И я не помню, отправлял ли я его куда-то. Это очень крутая штука и полезная штука – эти практические советы, которые помогут им. Поэтому я счастлив", – говорит ведущий шоу "Ранок з Україною" Григорий Герман. В тренде Боевики ударили по украинским военным на Донбассе: где было "жарко"

Также во время встречи профессиональный бариста провел мастер-класс по приготовлению кофе.

"Профессия интересная, но, как нам сказали, очень сложная, нужно быть стрессоустойчивым. Огромное спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что он нам дарит, и за то, что направляет нас на правильный путь", – говорит ученица Алексеево-Дружковского интерната Елена Шурипа.

Проект "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила" стартовал в декабре 2018 года. Если сначала ребята определялись с целями, то сейчас приобретают практические навыки.

"Это дает какой-то заряд мотивации, ты видишься с известными людьми, которых видел по телевизору, это тоже интересное чувство. Я, конечно, хотел бы поблагодарить Рината Ахметова за то, что он все это основал, весь Фонд – это очень интересные мероприятия, этот жизненный опыт нам понадобится", – говорит ученик Алексеево-Дружковского интерната Евгений Лукьяненко.

Амбассадоры Фонда Рината Ахметова устроили уже 34 мотивационные встречи. В них приняли участие более семисот детей.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Захару Сивову. Ребенку установили тяжелый диагноз порока сердца. Два года Карина Сивова пыталась спасти сына. Во время очередной консультации врачи посоветовали женщине обратиться в Фонд Рината Ахметова. Благодаря помощи Фонда мальчику сделали высокоточную эндоваскулярную операцию.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама