Фонд Рината Ахметова помогает семьям прифронтового Гранитного

За пять лет Фонд Рината Ахметова выдал мирным жителям на Донбассе более 12 миллионов наборов выживания

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За время войны население прифронтового Гранитного сократилось более чем вдвое. Люди бежали, потому что потеряли работу и ежедневно страдали от обстрелов. Остались одни пенсионеры и несколько семей с детьми.

"Сегодня" побывали в Грантином. Если смотреть на поселок с холма – видно заброшенные дома и то, что на улицах практически нет людей. Выходить из домов в прифронтовом поселке лишний раз не торопятся.

"Сейчас тишина, а минут через 5-10 может быть обстрел, дети сразу бегут в дом, они боятся всего этого", – говорит жительница Гранитного Анастасия Первенко.

Анастасия Первенко ни на день не оставляла опасный поселок. Не было средств переехать. Она знает, как это – попадать под обстрел и выживать в полуразрушенном доме.

"Два снаряда упали во двор и весь дом был прострелен. Слава Богу, дети живы-здоровы, никто не пострадал", – вспоминает Анастасия.

Анастасия Первенко одна воспитывает сына и двух дочерей. Найти здесь работу с начала войны почти невозможно.

"У нас тут раньше карьер работал, вот его даже видно, до войны еще работали в Тельмановском районе на молокозаводе, на химзаводе", – вспоминает Анастасия Первенко.

Живут как будто в изоляции. Дети играют прямо посреди поля.

"Мы играем дома в мячик, у нас тут нет площадки рядом", – говорит дочь Анастасии Диана Первенко.

Чтобы дети не скучали, Анастасия позволяет им держать животных. Недавно у них появилась декоративная крыса.

"Я их кормлю утром и вечером, собак тоже кормлю", – рассказывает Диана Первенко.

Все домашние заботы — на плечах Анастасии. Без помощи этой женщине не обойтись. С самого начала боевых действий семью Первенков спасает Фонд Рината Ахметова. Наборы выживания Анастасия регулярно получает на пункте выдачи.

"Если бы не было этой помощи, люди бы, не знаю, как выживали. Помощь Рината Ахметова нужна всем, и взрослым, и детям. Нет таких людей, как он, которые будут помогать миллиону людей. Огромное спасибо за то, что он помогает людям", – говорит жительница Гранитного Анастасия Первенко.

За пять лет Фонд Рината Ахметова выдал мирным жителям на Донбассе более 12 миллионов наборов выживания.

Анастасия часто вспоминает, каким было ее детство без войны.

"Бегали на речку, по скалам бегали, цветы собирали, грибы, рыбу ловили", – рассказывает Анастасия.

Женщине обидно, что ее дети не имеют такой возможности и растут в страшные времена. Но, несмотря на это, надеется на лучшее.

"Сможем восстановиться. Надо, чтобы была работа. Когда не будет этих обстрелов. Чтобы дети бегали, улыбались, игрались. Хотим, чтоб было всё хорошо, без войны", – говорит жительница Гранитного Анастасия Первенко.

Напомним, что медики в разных уголках Украины получают скорые от Фонда Рината Ахметова. За 28 лет независимости Украины Ринат Ахметов стал первым и единственным благотворителем, который передал медикам большое количество суперсовременных машин скорой помощи.

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