200 "скорых" для Украины: украинцы получат современные медицинские автомобили

Машины закуплены за деньги и по личному решению Рината Ахметова

В Украину до конца года поступит 200 машин, оснащенных современной медицинской техникой, которые будут работать по всей стране.

При этом основные причины для вызова врачей на Донбассе – инсульты или инфаркты. По словам медиков, чем лучше оборудован автомобиль, тем больше шансов довести пострадавшего в больницу живым.

"Вот движение машины третей бригады, они следуют в травматологию. Движение пятой", – показали работу бригады фельдшеров в Славянске.

Диспетчер на мониторе отслеживает путь машин. За день на станции скорой помощи Славянска принимают до 130 вызовов, почти 50 тысяч в год.

"Общая численность населения – больше 200 тысяч человек. График интенсивной работы на скорой медицинской помощи, мы работаем круглосуточно", – объяснил Валерий Зуйко, главный врач Славянской станции скорой помощи.

Врачи именно этой станции первыми столкнулись с войной. Медики почти три месяца работали в экстремальных условиях – под обстрелами. Однако и сейчас вызовов не меньше. Каждый третий пациент "скорой" – с инфарктом или инсультом, когда одними лекарствами не обойтись.

"Поступил вызов о том, что на троллейбусной остановке человек лежит без сознания. Мы начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Мы вернули человека к жизни. Конечно, без техники, без хорошей, качественной техники – никак", – рассказала фельдшер Анна Сушкина.

Также новые машины пополнили и автопарк скорой помощи в Киеве – автомобили, которые называют палатой интенсивной терапии на колесах скорой категории "Б".

"Погрузочная способна двигаться поперечно, даже под углом поперечным. Отлично!" – заявили медики "скорой".

Каждая деталь этой машины продумана до мелочей, чтобы облегчить, в первую очередь, работу бригады медиков.

"Маленький лифт, неудобная лестница, что угодно – то носилочки эти складываются в кресло", – говорят врачи.

200 "скорых " для всех областных центров страны были закуплены за средства и по личному решению Рината Ахметова, основателя благотворительного фонда в ответ на инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

"Последнее обновление автопарка у нас было в 2016 году. То есть, уже 3-4 года мы не получали ни одного автомобиля, и поэтому очень важно, что такая первая ласточка, первая машинка приезжает в Донецкую область!" – заявил он.

Первая партия машин – уже на местах дислокации. Преимущественно это маленькие города и сельские общины.

"Я думаю, что проект Фонда Рината Ахметова актуален, как ни в какое другое время. Я больше чем уверен, что этот автомобиль, спасет еще не одну человеческую жизнь", – уверен Валерий Зуйко, главврач Славянской станции скорой помощи.

200 машин скорой помощи во все регионы страны доставят до конца 2019 года. Только за год своей работы они спасут миллион жизней.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сегодня писали о том, что Фонд Рината Ахметова работает на благо украинцев уже 14 лет. Гуманитарный штаб Рината Ахметова — крупнейшая программа Фонда, стал спасением для миллионов жителей Донбасса, которые оказались один на один с бедой — вооруженным конфликтом на востоке Украины.

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