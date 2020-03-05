Фонд Рината Ахметова помогает выбрать профессию детям из интернатов

Популярной сейчас профессией баристы овладевали выпускники интернатных учреждений Донецкой области. Мастер-класс вызвал настоящий ажиотаж, а некоторые из учеников всерьез задумался связать свое будущее с этой отраслью. Телеведущая программы "Сегодня" Марина Кухар пробовала ароматный напиток в исполнении учеников интерната Славянска.

Ее день начинается задолго до восхода солнца. Марина Кухар – ведущая утреннего выпуска новостей. Чтобы успеть подготовиться, просыпается в четыре часа.

"Я должна быть вовремя, я не могу опаздывать, потому что я могу подвести других людей", – говорит ведущая утреннего выпуска "Сегодня" Марина Кухар.

Хорошим настроением заряжают домашние любимцы – кот и собака. А бодрости добавляет ароматный напиток, который варит Марина.

"Кофе, как говорил мой один друг, должен "удивиться", вот, он трижды должен подняться", – делиться секретами приготовления кофе Марина Кухар.

Процесс приготовления кофе в профессиональной машине имеет другие тонкости. Об этом профессиональный бариста рассказывает воспитанникам интерната в Славянске Донецкой области. Вкусовые качества у приготовленного ребятами кофе – непревзойденные.

"Слушай, очень вкусно, прям профессиональный бариста", – говорит телеведущая Марина Кухар, попробовав кофе, приготовленный одной из учениц мастер-класса.

Любимый напиток для Марины Кухар приготовила ученица интерната Славянска. Виктория Вьязовикова еще размышляет над будущей профессией. Но мастер-класс от Фонда Рината Ахметова произвел впечатление и вдохновил.

"Я бы хотела связать свою жизнь с этой профессией, она очень интересная", – говорит ученица интерната Славянская Виктория Вьязовикова.

Очередной цикл мотивационных встреч "Твоя суперсила" – это полезные знания, практические навыки и общения со звездами телевидения.

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"Амбасадоры Фонда Рината Ахметова приехали рассказать, как правильно себя вести, что такое резюме. Я очень рад что приезжают такие люди, которые помогают детям выбрать свою будущую профессию", – говорит ученик интерната Славянска Станислав Иванчикив.

Для Марины Кухар участие в проектах "Твоя суперсила" – это эмоциональный заряд, как от нескольких чашек кофе.

"Совершенно фантастические сегодня дети в обеих группах. Я страшно рада, что я здесь. Надеюсь, те навычки, что мы им сегодня на тренинге привили, будут помогать им в жизни. И я вижу, что это им нужно", – говорит ведущая утреннего выпуска "Сегодня" Марина Кухар.

С декабря 2018 года девять амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 34 мотивационные встречи в интернатных учреждениях Донецкой области. Это помогает будущим выпускникам сориентироваться в мире профессий.

"Эти встречи, мероприятия помогли мне присмотреться к тому, чего я хочу. Я решила стать фитнес-тренером, мне это интересно и двигаюсь к своей цели", – говорит ученица интерната Славянска Эмма Шиканян.

Встречи с амбассадорами Фонда Рината Ахметова помогают подросткам из интернатов поверить в собственные силы и понять, что все цели – достижимы.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетней Аленке из Мариуполя.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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