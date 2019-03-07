Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Фонд Рината Ахметова помогает жителям Авдеевки

Сегодня, 22:32

Они каждый день слышат выстрелы и взрывы, но из-за проблем со здоровьем даже не могут спуститься в подвал

Фонд Рината Ахметова помогает жителям Авдеевки Донбасс Они каждый день слышат выстрелы и взрывы, но из-за проблем со здоровьем даже не могут спуститься в подвал

Уже пятый год Фонд Рината Ахметова доставляет гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса. Продуктовые наборы только в Авдеевке получают почти пять с половиной тысяч человек. Среди получателей и семья Красных.

Супруги Красные живут у Авдеевской промзоны. Выстрелы и взрывы слышат каждый день, но из-за проблем со здоровьем даже в подвал спуститься не могут. Из-за стрессов здоровье у обоих сильно пошатнулось. У Нины Петровны было два инсульта. А ее муж прошлой осенью сломал ногу и уже несколько месяцев прикован к постели. Пока лучшие времена не наступили, семью поддерживает Фонд Рината Ахметова.

"Ринату Леонидовичу Ахметову мы очень благодарны за всю помощь, которую он делает", – говорит Нина Красная, жительница Авдеевки.

За время боевых действий выдано более 12 млн наборов выживания. Помогают многодетным семьям, людям с инвалидностью, пожилым. Масштабная поддержка Фонда Рината Ахметова продуктами и лекарствами спасла более миллиона жизней.

Напомним, в Авдеевке открылась уникальная выставка Гуманитарного штаба.

Также сообщалось, что в Мариуполь прибыла 323-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, авдеевка, фонд Рината Ахметова

Вы сейчас просматриваете новость " Фонд Рината Ахметова помогает жителям Авдеевки". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Теперь я слышу": как получить помощь

Вчера, 18:07

В рамках проекта помощь могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет

"Теперь я слышу": Фонд Рината Ахметова осчастливил двухлетнего Таира

4 марта, 16:11

Малышу установили цифровые слуховые аппараты, которые приобрел Фонд

В Мариуполь прибыла 323-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова

4 марта, 11:57

Восемь фур доставили в распределительный центр 160 тонн гуманитарной помощи

"Мой ребенок слышит музыку — это счастье!": проект Рината Ахметова помогает детям вернуть слух

4 марта, 10:22

Каждый четвертый украинец страдает от потери слуха, но проект "Теперь я слышу" помогает купировать болезнь

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Тимошенко прокомментировала участие Зеленского в выборах

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

''Прощай, немытая Россия'': любимый актер Путина сбежал на Запад

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

Тимошенко снова поймали на лжи

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"