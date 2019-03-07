Фонд Рината Ахметова помогает жителям Авдеевки
Они каждый день слышат выстрелы и взрывы, но из-за проблем со здоровьем даже не могут спуститься в подвал
Уже пятый год Фонд Рината Ахметова доставляет гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса. Продуктовые наборы только в Авдеевке получают почти пять с половиной тысяч человек. Среди получателей и семья Красных.
Супруги Красные живут у Авдеевской промзоны. Выстрелы и взрывы слышат каждый день, но из-за проблем со здоровьем даже в подвал спуститься не могут. Из-за стрессов здоровье у обоих сильно пошатнулось. У Нины Петровны было два инсульта. А ее муж прошлой осенью сломал ногу и уже несколько месяцев прикован к постели. Пока лучшие времена не наступили, семью поддерживает Фонд Рината Ахметова.
"Ринату Леонидовичу Ахметову мы очень благодарны за всю помощь, которую он делает", – говорит Нина Красная, жительница Авдеевки.
За время боевых действий выдано более 12 млн наборов выживания. Помогают многодетным семьям, людям с инвалидностью, пожилым. Масштабная поддержка Фонда Рината Ахметова продуктами и лекарствами спасла более миллиона жизней.
Напомним, в Авдеевке открылась уникальная выставка Гуманитарного штаба.
Также сообщалось, что в Мариуполь прибыла 323-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова.
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