Фонд Рината Ахметова помогает жителям Авдеевки Донецкой области

С начала боевых действий на Донбассе выдано почти 12,5 млн. наборов выживания

Муж 72-летней Людмилы из Авдеевки погиб после ранения, а дом – сгорел дотла от обстрела. Теперь пожилая женщина живет одна. Рядом – только разрушенные здания. Но своим примером она показывает, что настоящая стойкость – существует.

Груды металла и бетона – это все, что осталось от ее дома. Такая беда постигла в Людмилу Куделю в 72 года.

"Снаряды сильно падали, и много. Разрушений очень много!" – говорит жительница Авдеевки Людмила Куделя.

За считанные минуты ее жизнь изменилась навсегда. Мины падали во двор, дом загорелся, а мужа взрывной волной отбросило на 20 метров.

"Мужа вытягивала с осколками, раненного, нога была оторвана", – рассказывает Людмила Куделя.

Муж так и не смог оправиться от тяжелого ранения.

"Пять лет мучался, уже не выдержало сердце. Похоронили 5 января", – говорит жительница Авдеевки.

За пятьдесят лет семейной жизни они преодолели много трудностей и всегда поддерживали друг друга.

"Добрым, хорошим был, помогал", – вспоминает Людмила.

Теперь Людмила и с мужской, и с женской работой справляется самостоятельно. Говорит: все делает неторопливо, чтобы сохранить остатки здоровья.

"Я рублю дрова, ношу, вот уже сколько нарубила", – показывает Людмила Куделя.

Этой весной женщина планирует высадить овощи, чтобы раньше нее землю не усеяло минами и осколками, как это было несколько лет назад.

"Такие выбоины были, вон там – тоже яма, мины же падали кругом", – говорит Людмила Куделя.

Женщина живет там, где заселенных домов почти не осталось.

"Часть людей уехала, многие дома повреждены, не пригодны для жилья, жить в этих домах невозможно. Ни окон, ни дверей – все разбито", – объясняет председатель комитета улицы Чернышевского Галина Яковлева.

Люди здесь появляются только когда привозят гуманитарную помощь.

"Нам помощь дают от Рината Ахметова – и муку, и крупу, и консервы – разные продукты", – рассказывает жительница Авдеевки Людмила Куделя.

Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова жители прифронтовых сел и городов получают с самого начала боевых действий на Донбассе.

"Большое ему спасибо, дай Бог ему здоровья за то, что нам помогает, что нас не забывает в такую ​​тяжелую минуту", – говорит Людмила Куделя.

Фонд Рината Ахметова выдал почти 12,5 млн. наборов выживания. Эта помощь спасла более миллиона жизней.

"Мечта есть у меня – чтобы был мир!" – делится сокровенным жительница Авдеевки Людмила Куделя.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что 78% жителей Донбасса уверены, что без помощи Фонда Рината Ахметова наступила бы гуманитарная катастрофа. Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии.

Кроме того, мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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