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Фонд Рината Ахметова помогает жителям Красногоровки

2 декабря, 15:05

Фонд Рината Ахметова помогает мирным людям вдоль всей линии соприкосновения

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Под огнем на минувшей неделе оказалась север Донецкой области. Обстрелы не утихали от Луганского до Марьинки. Ранена женщина. На Донбассе с обеих сторон линии соприкосновения гуманитарной помощи нуждаются около трех с половиной миллионов мирных жителей. Уже шестой год вблизи Марьинки – в Красногоровке – люди страдают от взрывов и канонады.

Основной удар пришелся на стену дома семьи Ельцовых. Хозяев просто снесло взрывной волной. Александра Ельцова была в нескольких метрах от места падения снаряда.

"Взрывной волной меня подкинуло к потолку и бросило на пол. Было темно. Я почувствовала, что у меня руки мокрые – кровь была", – делится женщина.

Она знала, что ее муж на улице. Только пришла в себя, услышала его крики о помощи.

"Говорю: "Не могу тебе помочь, я вся раненая". А он лежал. Смотрю, его завалило досками, он лежал бледный, как стена", – рассказывает она.

Из его тела еще несколько месяцев вынимали мелкие осколки. А три осколка так и остались. Два – возле легких, еще один – у сердца.

Они осознают, что могли погибнуть, поэтому особенно ценят каждое мгновение, проведенное вместе.

"Ну вот, разрушена стена – ее можно восстановить, а жизнь не купишь, люди погибают", – рассуждает Георгий Ельцов, житель Красногоровки.

"Нереально это пережить, это очень тяжело – потерять ребенка. Вырастить, воспитать и вот так вот резко – нет ребенка", – делится Ольга Суркова, жительница Красногоровки.

Ольга похоронила дочь три года назад. Девушка погибла от пулевого ранения в окрестностях Красногоровки.

Ей было всего девятнадцать. На кладбище Ольга приходит с сыном.

После тяжелой утратой женщина днями плакала, потом с головой ушла в работу. Но боль не утихала. И только ради сына она нашла силы жить дальше.

"Не понимала, что ее нет. Хватит уже, хватит! Люди уже хотят мира, потому что от всего устали", – делится женщина.

За время боевых действий на Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей. Раненых – в десять раз больше. Разрушенные города – теперь полупустые.

"Половина города, если не больше – уехали. Внуки, дети не приезжают, потому что стреляют", – сетует Георгий Ельцов, житель Красногоровки.

У супругов Ельцовых двое детей и пятеро внуков. Сейчас живут в Киеве и Черновцах. Вместе большая семья – только на фотографиях.

Возвращаться в Красногоровку пока рано. А те, кто остался, выживают: здесь стреляют, нет работы и элементарных условий.

По данным ООН, из-за войны около трех с половиной миллионов жителей Донбасса остро нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих особенно важны продуктовые наборы.

"Хочу сказать спасибо Ринату Ахметову. Получаем регулярно (продуктовые наборы – Ред.). Все равно она (гуманитарная помощь – Ред.) спасет нас", – говорит Александра Ельцова.

В Красногоровке помощь Рината Ахметова получают пожилые, люди с инвалидностью, дети и многодетные семьи.

"Красногоровка – один из самых поврежденных городов Донбасса. Многие остались без работы и возможности купить даже самые необходимые продукты. Фонд Рината Ахметова поддерживает население Красногоровки с самого начала боевых действий. За это время жители прифронтового города получили более шестидесяти восьми тысяч продуктовых наборов", – отмечает Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова помогает мирным людям вдоль всей линии соприкосновения. В общем выдано более 12 миллионов четыреста тысяч продуктовых наборов.

"Спасибо больше Ринату Ахметову за то, что он нам помогает. Он видит, как люди живут плохо, как тяжело, поэтому он и помогает людям, а кто поможет кроме него?" – говорит Ольга Суркова, жительница Красногоровки.

Разбитую стене Георгий Ельцов уже восстановил, теперь принялся за отделочные работы. К лету, надеется, закончит.

Ремонт затеяли не случайно. Они верят, что дождутся мира, и к ним приедут внуки. Поэтому дома должен быть порядок и уют.

Напомним, что в декабре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 38 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат 18 091 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

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видео благотворительность Донбасс гуманитарная помощь Ринат Ахметов фонд Рината Ахметова Красногоровка Гуманитарный штаб Ахметова бригады мобильной выдачи

Источник: Сегодня

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