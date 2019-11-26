Фонд Рината Ахметова помогает жителям прифронтового Мироновского

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Из-за войны жительница Мироновского Донецкой области Анна Авдеев потеряла возможность говорить, и уже пять лет прикована к постели. Сил ежедневно этой женщине придает безграничная любовь мужа. Который, несмотря на собственные проблемы со здоровьем, полностью заботится о жене.

В прифронтовом поселке, где живут супруги, большинство жителей — это пожилые люди, и они нуждаются в гуманитарной помощи.

Анатолий держит жену за руку так же нежно, как и полвека назад, во время их первого свидания. Анна хочет сказать мужчине теплые слова, но от бессилия только плачет. Из-за обстрелов ее сердце не выдержало.

"Упала у нас мина у соседа, ну, буквально вот, сосед через дорогу, и вот это все — окна побиты, шифер побитый. Думаю, ну всё! И вот это последствия бабушке. Стресс. В подвале она была и инсульт получила", – рассказывает житель Мироновского Анатолий Авдеев.

Он носил ее в бомбоубежище на руках, кормил с ложечки. Дети и внуки помогали, как могли: но оставаться в прифронтовом Мироновском им было опасно. После пережитого Анну до сих пор пугают громкие звуки.

"Засыпаю здесь, а когда она заснёт я уже перехожу в свою спальню", – рассказывает Анатолий Авдеев.

Для себя этот человек твердо решил: быть и в дальнейшем сильным. Как в 80-е годы, когда пара потеряла старшего сына.

"Сын погиб в автомобильной катастрофе. Хотя он не за рулем находился, он был просто пассажиром", – говорит Анатолий Авдеев.

Почти 40 лет Анатолий работал сварщиком в тяжелых условиях. Сейчас болезнь суставов об этом напоминает. Но он берется за все домашние дела.

"Все я могу готовить. Рисовую кашу, супы. Борщ делаю капитальный", – говорит Анатолий.

Почти вся пенсия супругов превращается в гору лекарств. Экономят практически на всем. Но ни разу не голодали: благодаря гуманитарной помощи Рината Ахметова. Вот уже пять лет наборы выживания доставляют в прифронтовой Донбасс.

"Ой, помощь, вообще, капитальная Рината Ахметова. Мы просто за него молимся. Честно слово. Что он нас не оставил в беде", – говорит житель Мироновского Анатолий Авдеев.

Война отобрала у супругов здоровья, однако — не любовь.

"Любовь на первом месте. Любовь, и всё, я понимаю так. А то, всё остальное…", – говорит Анатолий Авдеев.

Анатолий вздыхает и неожиданно говорит о своей мечте.

"Ой, мечта, если откровенно… Я хочу, чтобы бабушку я похоронил, вот это мечта, а потом я чтоб умер сразу, вот моя мечта. Иначе — на кого она останется? Если умру первый, с кем она останется? Мы прожили 60 лет вместе, друг без друга мы никуда", – говорит Анатолий Авдеев.

Также с начала вооруженного конфликта помощь Рината Ахметова получили порядка 150 тысяч детей Донбасса. Это помощь медикаментами, продуктовыми наборами, инновационными имплантами. Кроме того, дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, оказывается помощь в проведении сложных операций. Отдельным, очень серьезным, направлением в работе Фонда стала борьба с сиротством. Для этого более 10 лет назад начал работу проект "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!". Благодаря проекту и одноименному порталу почти 10 тысяч мальчиков и девочек нашли семьи.

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