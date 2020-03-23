Фонд Рината Ахметова помогает жителям прифронтовой Авдеевки

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области семья Милаковых воспитывает четырех приемных детей. Рядом с домом разрываются снаряды и погибают люди. Но ужасные события семью только сплотили.

"Войну хотелось бы забыть. Много слез, которые были из-за этой войны", – говорит юная жительница Авдеевки Виктория, воспитывающаяся в семье Милаковых.

Дети стараются меньше думать о том, что происходит на улице. Вот только громкие взрывы слышны даже сквозь закрытые окна.

"Стекла дрожат. Было страшно, что стекло сейчас вылетит", – рассказывает Вадим, старший сын в семье Милаковых.

Полной безопасности нет даже за толстыми стенами.

"Одноклассник был дома, уроки делал, а ему в квартиру прилетел снаряд и осколки попали в правую руку", – вспоминает Вадим.

"Это страх, это смерти, это ужас. Панический страх за детей", – говорит о своих ощущениях приемная мама Виктория Милакова.

Их город ежедневно разрушают мины и осколки. Вадим помнит, какой Авдеевка была в мирное время.

"Было красиво, а стало плохо все. Все сгоревшее, все разваленное. Людям приходится по-новому все делать", – рассказывает Вадим.

Обеспечить четверым приемным детям мирное и счастливое детство крайне сложно.

"В нескольких метрах от дома упал снаряд, был разрыв, и дети, конечно, жутко кричали, и у меня ноги подкашивались", – вспоминает приемная мама Виктория Милакова.

В такие моменты семья становится по-настоящему сплоченной. Дети ни на шаг не отходят от родителей.

"Чтобы в любой момент их можно было собой закрыть. Мы всегда были рядом, неотрывно", – говорит Виктория. В тренде На Донбассе ВСУ понесли серьезные потери: где было "жарко"

"В нашей семье мы дорожим друг другом, родителями", – объясняет Вадим.

Милаковы за годы боевых действий на Донбассе научились выживать без воды и электричества. Не раз оказывались на грани голода.

"Нам приходилось выживать, во всех отношениях. Надо было как-то и питаться", – рассказывает Виктория Милакова.

Из-за вооруженного конфликта тысячи жителей Авдеевки оказались в похожей ситуации. Многие выжили только благодаря гуманитарной помощи.

"Огромное спасибо Фонду Рината Ахметова за помощь, за поддержку. Помощь эта – большая", – говорит приемная мама Виктория Милакова.

Вдоль линии разграничения уже выдано почти 12,5 млн продуктовых наборов. Это спасло более миллиона жизней. Семья Милаковых помощь от Фонда Рината Ахметова получает регулярно.

Больше всего в этой семье ждут окончания войны и возможности разделить под мирным небом общую радость.

"Мы дружны, мы семья, мы одно целое", – говорит жительница Авдеевки Виктория Милакова.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Захару Сивову. Ребенку установили тяжелый диагноз порока сердца. Два года Карина Сивова пыталась спасти сына. Во время очередной консультации врачи посоветовали женщине обратиться в Фонд Рината Ахметова. Благодаря помощи Фонда мальчику сделали высокоточную эндоваскулярную операцию.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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