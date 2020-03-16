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Фонд Рината Ахметова помогает жителям Северного Донецкой области

16 марта, 22:15

Сергей Пономаренко

Фонд является самой масштабной гуманитарной миссией на востоке страны

Жительницы Северного Донецкой области Валентина Пасюк и Валентина Гурджи стали подружками еще смолоду. Теперь соседки заботятся друг о друге, ведь жизнь рядом с линией фронта подкосила здоровье женщин. А еще обе понесли потери.

Собственную квартиру Валентина Пасюк изучила до мелочей. Потому что ориентироваться приходится на ощупь. Старушка абсолютно ничего не видит.

"Я к своей хате все привыкла, только не могу блины печь", – говорит Валентина Пасюк.

О страшной болезни рассказывает в основном с юмором. Жить в темноте Валентина привыкла. Так продолжается с начала войны. От пережитого здоровье резко ухудшилось.

"Как бабахнули – я бежала, упала и на четвереньках лезла в подвал. Это что – жизнь? Я вторую войну переживаю. И ту войну не так пережила, как эту переживаю, под старость лет", – говорит жительница Северного Валентина Пасюк.

Но больше всего донимает одиночество.

"Пораскидало детей по белу свету, внуков-правнуков. Жили все в куче, а теперь – все отдельно", – говорит Валентина.

За поддержкой Валентина идет к соседке, которая живет в квартире напротив.

Ее тезка, Валентина Гурджи, тоже одинока. За время войны потеряла мужа, дети с внуками живут отдельно.

"Шахту закрыли – наше дыхание самое основное. Поселок опустел, поуезжали люди, домов сколько поразрушено. Вот сколько мы здесь живем с бабушкой – 50 лет, наш двор гремел, а теперь – пусто, все квартиры пустые", – говорит жительница Северного Валентина Гурджи.

Женщины, как могут, помогают друг другу.

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"Сегодня вот упала с кровати, не могла подняться. Она пришла, мне помогла подняться", – говорит Валентина Гурджи о соседке.

Пойти в магазин пенсионеркам уже не под силу. Они получают гуманитарные наборы Фонда Рината Ахметова. Регулярная помощь спасает на протяжении всей войны.

"Спасибо Ринату Ахметову за его помощь, мы ему очень благодарны, он нас хорошо поддерживает", – говорит жительница Северного Валентина Гурджи.

Самой масштабной гуманитарной миссией на востоке страны, Фондом Рината Ахметова, выдано 12,5 млн наборов выживания. Эта помощь спасла более миллиона человеческих жизней.

"Низкий ему поклон за то, что он не бросает нас и не забывает, что мы есть на свете", – говорит жительница Северного Валентина Пасюк.

Забота помогает этим двум старушкам не впадать в отчаяние. А еще сил придает большое желание проснуться в тот день, когда наступит мир.

"Мира хотим, и будет здоровье тогда лучше, и жить хочется", – говорит жительница Северного Валентина Гурджи.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Захару Сивову. Ребенку установили тяжелый диагноз порока сердца. Два года Карина Сивова пыталась спасти сына. Во время очередной консультации врачи посоветовали женщине обратиться в Фонд Рината Ахметова. Благодаря помощи Фонда мальчику сделали высокоточную эндоваскулярную операцию.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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благотворительность Донбасс Фонд Рината Ахметова

Источник: Сегодня

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