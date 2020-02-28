Фонд Рината Ахметова проводит мотивационные встречи с воспитанниками интернатов

Послы Фонда проводят для детей мастер-классы и помогаю определиться с профессией мечты

Фонд Рината Ахметова начинает новый цикл мотивационных встреч. На этот раз послы Фонда побывают в интернате Донецкой области и помогут воспитанникам определиться с профессией мечты. "Сегодня" были свидетелями, на что вдохновил ребят из Мариупольского центра опеки известный украинский телеведущий Максим Сикора.

Воспитанникам Марипольського центра опеки повезло получить мастер класс от одного из топовых ведущих Украины. Максим Сикора показал ребятам упражнения на правильное дыхание, которые надо делать, чтобы научиться петь или быть ведущим. Телеведущий программы "Сегодня" на телеканале "Украина" побуждает детей к успеху и неожиданно для себя вдохновляется на новые свершения и сам.

"Это море эмоционального обогащения. Казалось бы, я должен нести знания в массы. Но на самом деле эти дети обогащают меня", – говорит посол Фонда Рината Ахметова Максим Сикора.

Знание – самое ценное для тех, кто вскоре выйдет во взрослую жизнь. Максим является послом Фонда Рината Ахметова. Приезжает к воспитанникам интернатных учреждений уже в третий раз. В игровой форме определяет с ребятами и девушками, какими качествами должны обладать представители разных профессий. И подсказывает, как все это грамотно объединить в резюме.

"Самый главный принцип – лишнего ничего не написать. Там не должно быть ни смешно, ни весело, ни грустно, ни много", – объясняет Максим Сикора.

Илона Головкова внимательно слушает посла и уже планирует свое будущее. Девочка хочет стать стилисткой.

"Мы тоже хотим пойти по их стопам. Попытаемся идти так же успешно, как и они", – говорит воспитанница Мариупольского центра опеки Илона Головкова.

Но Илона может и передумать после мастер-класса баристы. Ведь именно эта профессия сегодня набирает популярность.

"Кофе получается вкуснее у того, кто больше вложит любви и эмоций в кофе. Главное – эмоции, душа, которую ты вкладываешь в свой труд", – говорит бариста Михаил Задерака. В тренде Подозрение на коронавирус: стало известно, что с украинскими туристами из Италии

Проект "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" помогает будущим выпускникам интернатных учреждений сориентироваться в мире профессий.

"Новый цикл мотивационных встреч даст ребятам практические знания и навыки, которые помогут им выбрать профессию в будущем. В рамках этих встреч будут проходить практические мастер-классы по профессиям, которые интересны ребятам", – подчеркивает менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

С 2018 года послы Фонда Рината Ахметова провели 34 мотивационные встречи с детьми.

"Я хочу сказать большое спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что он дает нам такую ​​возможность, мы можем выбрать новые профессии", – говорит воспитанница Мариупольского центра опеки Наталья Коваленко.

Послы Фонда Рината Ахметова помогают подросткам из интернатных заведений поверить в свои силы и понять, что достичь мечты реально. Мотивационные встречи будут продолжаться в течение года.

"Нас научили верить в себя. Добиваться того, чего ты хочешь", – воспитанница Мариупольского центра опеки Наталья Коваленко.

Ранее "Сегодня" писали о том, что Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Захару Сивову.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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