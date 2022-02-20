Гаубицы и противотанковое оружие. На Донбасс заходит военная техника РФ

На территорию оккупированного Донбасса продолжает прибывать военная техника из РФ. ОБСЕ зафиксировала 136 единиц тяжелой военной техники. Однако наблюдателей туда не пускают, чтобы они не увидели, сколько вражеской техники есть на самом деле и сколько продолжает прибывать.
Об этом сообщил корреспондент "Сегодня", который сейчас находиться в Северодонецке.
Среди военной техники, которую заметили наблюдатели, были гаубицы, самоходные артиллерийские установки и противотанковое вооружение.
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По сравнению с прошлыми сутками, сегодня утром ситуация в Северодонецке немного стабилизировалась, было 10 обстрелов, большинство из тяжелого вооружения. К счастью, потерь и раненых нет.
Тем временем КПВВ "Счастье" на Донбассе закрыли с 8:00 20 февраля из-за постоянных обстрелов.
Обострение на Донбассе
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- На российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.
- По данным украинской разведки, в Донецк уже прибыли "вагнеровцы", которые вместе с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов. В частности, они подорвут жилые дома, чтобы обвинить в этом Украину.
- Российские оккупанты снова начали распространять информацию о том, что Донбасс якобы обстреливают украинские военные. Но на самом деле все это является фейком.
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