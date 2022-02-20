Гаубицы и противотанковое оружие. На Донбасс заходит военная техника РФ

Из России продолжают привозить технику для боевиков на Донбасс – какая сейчас там ситуация

На Донбассе обостряется ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

На территорию оккупированного Донбасса продолжает прибывать военная техника из РФ. ОБСЕ зафиксировала 136 единиц тяжелой военной техники. Однако наблюдателей туда не пускают, чтобы они не увидели, сколько вражеской техники есть на самом деле и сколько продолжает прибывать.

Об этом сообщил корреспондент "Сегодня", который сейчас находиться в Северодонецке.

Реклама

Среди военной техники, которую заметили наблюдатели, были гаубицы, самоходные артиллерийские установки и противотанковое вооружение.

По сравнению с прошлыми сутками, сегодня утром ситуация в Северодонецке немного стабилизировалась, было 10 обстрелов, большинство из тяжелого вооружения. К счастью, потерь и раненых нет.

Реклама

Тем временем КПВВ "Счастье" на Донбассе закрыли с 8:00 20 февраля из-за постоянных обстрелов.

Обострение на Донбассе